La Cancillería rusa: la moratoria rusa dejará de regir si EEUU emplaza misiles en Asia-Pacífico

La Cancillería rusa: la moratoria rusa dejará de regir si EEUU emplaza misiles en Asia-Pacífico

MOSCÚ (Sputnik) — El despliegue de misiles estadounidenses en la región Asía-Pacífico llevaría inevitablemente a la revisión por Rusia de una moratoria... 17.12.2021, Sputnik Mundo

El diplomático recordó que Rusia proponía en su tiempo unos esquemas de cómo seguir tal camino en Europa, y ahora los ha formulado en una forma más generalizada y vinculante en los proyectos de convenios sobre las garantía de seguridad, extendiendo esos esquemas a Asia."Queremos advertir que el surgimiento de tales sistemas de armas del lado oriental —no importa bajo qué consignas y aduciendo qué causas— cambiaría inevitablemente nuestra posición respecto a la mencionada moratoria, que sigue vigente, porque tales sistemas presentarían amenaza también para nosotros. Aprovecho esta oportunidad para decirlo bien a las claras", resumió Riabkov.Occidente empuje a Kiev a cometer acciones peligrosasAdemás, Riabkov declaró que Moscú no excluye que Occidente pueda incitar a Kiev a unas acciones imprudentes y peligrosas.Ucrania y algunos países occidentales expresan últimamente su preocupación por el aumento de las fuerzas militares de Rusia en su frontera con Ucrania.Rusia rechazó en más de una ocasión las acusaciones de planear una agresión contra Ucrania, alegando que desplaza tropas dentro de su propio territorio, lo cual no amenaza a nadie. Según Moscú, Occidente utiliza estas acusaciones como pretexto para emplazar más equipo militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas.Las garantías de seguridad aparte de la estabilidad estratégicaMoscú alienta a Washington a iniciar un diálogo independiente para elaborar las garantías de seguridad, que no esté incluido en las conversaciones sobre la estabilidad estratégica, dijo Riabkov."Proponemos mantener conversaciones separadas [sobre las garantías de seguridad]", afirmó Riabkov en una sesión informativa.Según el vicacanciller ruso, Rusia sugiere celebrar "negociaciones separadas además de nuestro formato regular de diálogo sobre la estabilidad estratégica con EEUU".El 18 de noviembre el presidente ruso, Vladímir Putin, en un encuentro con altos cargos diplomáticos, pidió al ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, que consiguiera de Occidente garantías de seguridad para el país.Putin subrayó que Rusia no quiere conflictos en sus fronteras occidentales y reclamó a los países de la OTAN garantías creíbles y duraderas.En una reciente videoconferencia con el líder estadounidense, Joe Biden, Putin le instó a dar garantías creíbles y vinculantes de que la OTAN no emplazará misiles de ataque cerca de las fronteras de Rusia.Según denuncian desde Moscú, los Estados de la OTAN, entre ellos Estados Unidos, están acumulando tropas y equipos militares cerca de las fronteras rusas y en los últimos años aumentaron sus acciones disruptivas.

