Ganó la lotería de Costa Rica, su vida se volvió un infierno y ahora da consejos

En 2010 Steven Segura ganó el 'Gordo de Fin de Año' en Costa Rica y, de un momento a otro, tuvo casi dos millones de dólares en su bolsillo. Once años después...

Gracias a que apostó al número 41 con la serie 744, el josefino Segura se convirtió en millonario. Cuando se enteró tenía 34 años y estaba esperando que le entregaran su vehículo limpio, lo había dejado en un lavadero. Hoy recuerda que la felicidad y alegría que sintió en aquel momento por haber ganado el premio de 1.000 millones de colones, pronto se convirtieron en angustia y preocupación: lo empezaron a extorsionar y sufrió severos problemas de salud.El 19 de diciembre en Costa Rica se sortea un nuevo 'Gordo Navideño' y, para quien resulte beneficiado con 1.600 millones de colones —unos 2,5 millones de dólares—, Segura ofrece algunas sugerencias, según publicó Teletica.com.De un ganador a otro: 8 consejos para no enloquecer siendo rico"Nosotros [los ricos] tenemos que trabajar todos nuestros fantasmas y demonios que nos acechan día a día, hora a hora, minuto a minuto y toda esa nebulosa que tenemos. Toda la angustia hay que trabajarla, todo eso es lo que nos hace a veces caer en grandes errores", dijo. "Tenemos que ser responsables, la madurez es muy importante, el dinero a veces nos hace personas tan inmaduras, que lo que andamos es aparentando a los demás con cosas materiales, el camino no es por ahí", agregó.Cuando Segura ganó el premio, lo comentó en su trabajo, en el barrio y entre sus conocidos. Hoy reconoce que ese fue un error. "No cuenten nada", aconseja sobre un punto que, reconoce, él aprendió por las malas: sufrió de extorsiones, lo amenazaron con matar a sus hijas, lo persiguieron y acosaron muchas veces."Nuestra Costa Rica ha cambiado enormemente y luego nos podemos ver victimizados por extorsiones o este tipo de delitos. A mi me pasó. No anden publicando ni presumiendo con esto, porque al final lo que está presumiendo es un montón de papeles [billetes], hay que ser cuidadoso. Que la noticia la sepan la menor cantidad de personas. Es terrible llevar pegado en la frente esa etiqueta del ganador del 'Gordo', se vuelve terrible, se vuelve una marca personal que seguirá por siempre", aseguró.El que es rico generalmente quiere serlo un poco más. Pero para estar tranquilo Segura pide que no cunda la avaricia; para él lo mejor es tener un perfil conservador."No convertirse en un obsesionado en la acumulación de riqueza, no, no, no nos arriesguemos a tanto. Me parece que si te ganás la lotería y viene un montón de dinero hacia vos, lo primero es estar tranquilo; pero si vos te obsesionás con acumulación de riqueza, la vas a pasar mal y podes cometer errores, podés invertir muy mal la plata", advirtióSer siempre consciente de cuánto vale el dinero, ese es uno de los consejos más valiosos para Segura."Al ver una cuenta con un montón de números, tiende a gastar sin conciencia alguna, le da lo mismo gastar 1 que 1.000 porque cree que aquel puñado de números van a ser infinitos, y no. El dinero como vino, así de fácil, así de fácil se puede ir. ¿Cómo hacer para no perder el valor del dinero? Limitándose, entre más nos limitemos más libres somos", opinó.​Para Segura es imprescindible hacer caso omiso a todo aquel que se haga llamar coach financiero o similar. Si uno quiere asesorarse realmente, invierta en profesionales: economistas, corredores de bolsa y finanzas, "graduados en academia que saben las tendencias en el mercado, que saben los productos bursátiles que existen"."No creer en recetas enlatadas de microondas que 'con estos 10 pasos' te vas a convertir en Warren Buffett, Elon Musk o que vas a ser la persona más rica de Costa Rica", comentó.El último consejo de Segura es que el futuro ganador de la lotería navideña pueda ayudar a quienes lo necesiten."Es importante ayudar a las personas desprotegidas o a la familia. Cuando yo digo ayudar, no es repartir, no es llegar con un fajo de billetes y repartir", señaló.

