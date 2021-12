https://mundo.sputniknews.com/20211217/espana-llega-a-navidad-en-un-clima-de-preocupacion-por-el-alza-de-contagios-1119468933.html

España llega a Navidad en un clima de preocupación por el alza de contagios

España llega a Navidad en un clima de preocupación por el alza de contagios

MADRID (Sputnik) — España se prepara para las celebraciones en un clima enrarecido por el alza de casos de COVID-19. Por el momento, ni el Ministerio de... 17.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-17T22:46+0000

2021-12-17T22:46+0000

2021-12-17T22:46+0000

españa

💬 opinión y análisis

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1118843050_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0a8d01856ece8d6c2426a1f6fbb8c676.jpg

Según confirman a Sputnik desde la Conferencia de Empresarios de la Hostelería Española, el aumento de contagios ya provocó la cancelación del 20% de las reservas para las tradicionales cenas de empresa y encuentros de amigos que suelen preceder a las celebraciones familiares, lo que demuestra hasta qué punto se extiende la preocupación.El escenario epidémicoEste ramalazo de precaución por parte de los ciudadanos viene avalado por los datos epidémicos. En estos momentos, el país registra una incidencia acumulada de 511 contagios por cada 100.000 habitantes en un periodo de 14 días. Este indicador sigue una tendencia al alza casi ininterrumpida desde el 15 de octubre, cuando se encontraba en 40 puntos.Por el momento, la amplia cobertura de vacunación en España –el 89% de los mayores de 12 años ya recibieron la pauta completa– evitó que esta oleada de contagios derivara en una avalancha de casos graves. Sin embargo, los contagios tienen su coste.En estos momentos los pacientes de COVID ocupan el 14% de las camas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) del país, cuando hace un mes no llegaban al 5%. Asimismo, hace un mes la cifra de muertes semanales por COVID-19 era de 94 personas, ahora es de 195, más del doble."Todos los indicadores que indican el riesgo en nuestro país crecen de una manera sostenida en las últimas semanas", señaló la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en una de sus últimas apariciones públicas. Es cierto que los contagios se concentran sobre todo en los menores de 12 años –cuya vacunación empezó esta semana, por lo que se trata del colectivo más expuesto al virus–, pero las alarmas se encuentran encendidas.Auge del autodiagnósticoEste escenario provocó un auge del autodiagnóstico, sobre todo en lugares como Madrid, donde el estado de colapso perpetuo de la atención primaria empuja a una compra masiva de test de antígenos en las farmacias, que empiezan a tener problemas para atender la demanda.Según explica esta farmacéutica, la mayoría de los clientes que piden test son contactos estrechos de personas positivas que no muestran síntomas, pero que quieren hacerse la prueba "para saber si mantienen o no sus planes de Navidad".Sin nuevas restriccionesEsta fiebre del autodiagnóstico es un síntoma de cómo se están gestionando los preparativos de Navidad a nivel pandémico en España: apelando a la responsabilidad individual.El pasado 30 de noviembre, ante la llegada de la variante ómicron, el Ministerio de Sanidad actualizó el documento donde se analiza el riesgo de las mutaciones del coronavirus para recomendar el establecimiento de "límites" en los eventos sociales "especialmente durante las celebraciones navideñas". El documento no incluye ni siquiera una mención a cuál es el límite de asistentes que recomienda.Sí lo hacen algunas regiones, como Navarra, que este viernes publicó una resolución donde recomienda limitar comidas y cenas navideñas a un máximo de dos unidades familiares y diez personas. Canarias, Galicia y País Vasco preparan recomendaciones similares que, de nuevo, no pasan de eso, una mera sugerencia.Durante las últimas semanas el discurso del Ministerio de Sanidad no se movió. A su modo de ver, no es necesario imponer nuevas restricciones sociales, sino que basta con seguir vacunando, no olvidar las medidas de higiene básicas (mascarillas, ventilación y distancia social) y seguir utilizando el pasaporte COVID en aquellas regiones donde se encuentra activo.Los pocos movimientos destinados a reforzar las medidas de seguridad son, hasta la fecha, tímidos. Por ejemplo, Cataluña decidió este viernes volver a imponer la cuarenta obligatoria para todos los contactos cercanos a un positivo, incluso cuando la persona en cuestión esté vacunada, algo que no sucede en el resto de España.En cualquier caso, desde el poder político –tanto a nivel nacional como regional–se descarga la responsabilidad de lo que pueda pasar sobre los hombros de los ciudadanos, incluso cuando ya se tiene asumido que la situación empeorará en próximas semanas.Un ejemplo de ello son las palabras de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la mayor defensora del 'laissez-faire' pandémico en España: "Vamos a vivir unas semanas complicadas con la nueva variante, que como estamos viendo es muy contagiosa y lo que tenemos que hacer es ir preparándonos para ver nuevas noticias de nuevos contagios, de nuevos brotes", advirtió este jueves en una intervención en la que, pese a la realidad descrita por ella misma, descartó imponer restricciones a la actividad social.

https://mundo.sputniknews.com/20211216/brote-de-covid-19-en-el-real-madrid-1119403419.html

https://mundo.sputniknews.com/20211216/espana-aprueba-la-tercera-dosis-contra-el-covid-19-para-mayores-de-40-anos-1119397989.html

https://mundo.sputniknews.com/20211215/espana-comienza-a-completar-la-vacunacion-de-su-poblacion-con-los-ninos-1119362799.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💬 opinión y análisis, covid-19