Escándalo en Argentina por la sorpresiva aprobación de la megaminería en Chubut

La Legislatura de la provincia de Chubut, en la Patagonia argentina, tuvo una sesión sorpresa en la que aprobó permisos de minería de cobre, plata y plomo... 17.12.2021, Sputnik Mundo

Ganó el lobby minero en Chubut, pero las movilizaciones continúan. Después de 18 años de resistencia ciudadana a los intentos de reforma de la ley que prohibía las grandes explotaciones a cielo abierto y el uso de cianuro, la Legislatura de la provincia patagónica argentina aprobó en una sesión sorpresa una reglamentación rechazada por la sociedad y la comunidad científica, que abre la puerta a la megaminería de cobre, plata y plomo.El miércoles 15 de diciembre, el parlamento provincial, radicado en la capital provincial, Rawson, programó sorpresivamente una sesión no agendada, y la nueva ley fue aprobada con 14 votos a favor y 11 en contra.Después de la votación hubo incidentes fuera del recinto entre manifestantes indignados y la Policía, que reprimió avanzando sobre quienes lanzaban piedras disparando balas de goma. Hubo por lo menos siete detenidos y decenas de heridos."La de ayer fue una jornada difícil. Hasta las 2 o 3 de la mañana estuvieron reprimiendo, con todos los condimentos que tiene este proyecto que es rechazado por todo el arco social desde hace mucho tiempo. El lobby logró tirar abajo la ley que nos protegía con una sesión trucha, denuncias de corrupción, pago de coimas y falsedad ideológica", dijo a Sputnik Pablo Lada, referente de la Unión de Asambleas de la Comunidades de Chubut.Esta vez, las movilizaciones masivas que habían logrado impedir en el pasado que avanzara el proyecto minero, de gran impacto socioambiental y prohibido hasta ahora por ley, no fueron suficientes.La iniciativa oficial está plagada de escándalos, que incluyen cámaras ocultas a legisladores donde evidencian la corrupción, así como fraude académico. El proyecto, que estaba a punto de perder estado parlamentario, recibió duras críticas de la Universidad Nacional de la Patagonia y de investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), principal órgano académico del país, por el impacto en las comunidades y sus riesgos de contaminación de suelo, agua y aire.El poder del 'lobby'El 4 de marzo pasado hubo movilizaciones masivas en todo el territorio que evitaron que se concrete una sesión parlamentaria como la del 15 de diciembre, convocada a contratiempo por el gobernador, Mariano Arcioni, que logró su objetivo de reglamentar la zonificación que permitirá proyectos de megaminería en el cauce del río Chubut, impulsada por la corporación canadiense Pan American Silver.Pan American Silver busca avanzar con la explotación de la zona llamada Navidad, en la localidad chubutense de Gastre, en el norte de la provincia, un proyecto de extracción de plata, plomo y cobre a cielo abierto sobre una superficie de 10.000 hectáreas, que tendría unos 18 años de vida útil, con una inversión de 1.200 millones de dólares.La compañía adquirió el proyecto en 2010 a otra empresa predecesora, Aquiline Resources, y desde entonces presiona para derogar la ley antiminera que lograron los vecinos de Esquel en 2003, y comprar el apoyo de funcionarios. La empresa asegura que se extraerían 7,5 millones de onzas de plata anuales y generará 800 puestos de trabajo directos y 2.000 indirectos.Un artículo de la ley de 2003 menciona la posibilidad de hacer una zonificación para explotar en algunos lugares de la provincia la minería como excepción, pero la vigencia estaba vencida ya que daba 180 días para reglamentar.Además, la ley de 2003 prohíbe expresamente el uso de cianuro, mientras que la nueva ley aprobada esta semana se excusa en que se explotarán minas de plata, cobre y plomo, que usan otros compuestos igual de contaminantes, como el xantato y la poliacrilamida, rechazados por vecinos y científicos.En 2014, las asambleas comunitarias lanzaron una iniciativa popular, con firmas de miles de habitantes, para diseñar un proyecto de ley superador, totalmente prohibitiva, que sellara toda posibilidad de ser tergiversada.Sin embargo, los legisladores cambiaron el texto de la ley durante su tratamiento parlamentario y lo transformaron en lo que se conoce en Chubut como la ley trucha, dictada por las transnacionales para abrir la posibilidad de la explotación. Fue rechazada por la ciudadanía y finalmente derogada, sin ser reglamentada.En ese momento tuvo gran repercusión en los medios nacionales el caso de un diputado provincial que fue fotografiado recibiendo instrucciones del directivo de una minera, quien le indicaba cómo tergiversar la iniciativa popular, que efectivamente fue lo que sucedió.En 2019, volvieron a presentar la iniciativa, con la idea de llevarla a cabo durante 2020, pero la pandemia complicó las cosas y la juntada de firmas duró dos meses. Triplicaron la cantidad de personas que la apoyaron y obtuvo 31.000 avales ciudadanos, que representan el 7% del padrón electoral, cuando se exige el 3% como mínimo.El tribunal electoral revisó la consulta y le garantizó estado parlamentario, el 20 de noviembre de 2020, lo que obligaba a los legisladores a tratarla, sin posibilidad de archivarla para que pierda vigencia. Pero ese mismo día el gobernador Arcioni, quien cuando era candidato hizo campaña electoral en contra de la actividad, presentó el proyecto de zonificación, que acarreó una buena cantidad de escándalos propios.Corrupción y luchaArcioni anunció en enero de 2021 el proyecto que finalmente se aprobó esta semana a través de una conferencia virtual y dijo que lo venía trabajando hace un año de manera oculta, con reuniones con sectores académicos y científicos que le dieron respaldo. A los pocos días, las principales universidades desmintieron haber sido consultadas y lo rechazaron.La primera semana de apertura de sesiones oficiales del año, en marzo pasado, el gobernador convocó a votar luego de haberse asegurado el apoyo clave de nadie menos que Sebastián López, el legislador más cuestionado de la provincia.López, a mediados de diciembre de 2020, fue expuesto en una cámara oculta que se le realizó en 2018, antes de asumir su cargo como diputado provincial, en la que pedía 100.000 pesos para apoyar la megaminería. Fue expulsado de su bloque partidario, pero no renunció ni se abstuvo de votar a favor como miembro de la Comisión de Recursos Naturales de Chubut.También a mediados de diciembre de 2020, se volvió viral el audio de una diputada provincial que asegura que el lobby pagó 10 millones de pesos —aproximadamente 110.000 dólares, a cambio oficial— en sobornos para aprobar la zonificación. El mensaje era dirigido a un grupo de presión prominero que se había instalado afuera de su domicilio.El Gobierno provincial reprimió protestas ciudadanas en noviembre de 2020 y una cuestionada Red de Académicos por la Minería Sustentable falsificó un informe del Conicet en el que aseguraba que las zonas mineras de gran escala tienen mejor calidad de vida, cuando el autor del trabajo original destacaba lo contrario.Arcioni promulgó el 16 de diciembre por la tarde el proyecto de ley de zonificación de la actividad minera en Chubut, mediante el cual se permite la "diversificación productiva" en dos departamentos del interior provincial, Gastre y Telsen, en el área conocida como Meseta Central, en el que se habilita la explotación de los recursos sin cianuro.

