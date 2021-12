El presidente de México apelará al Corte si se posterga referendo revocatorio de su mandato

https://mundo.sputniknews.com/20211217/el-presidente-de-mexico-apelara-al-corte-si-se-posterga-referendo-revocatorio-de-su-mandato-1119458934.html

américa latina

andrés manuel lópez obrador

méxico

La noche del 17 de diciembre, el consejo de 27 integrantes del INE —organismo autónomo presidido por un consejero ciudadano donde están representados todos los partidos del Congreso—, votará una propuesta de posponer temporalmente el proceso, hasta que el Poder Judicial resuelva una apelación que alega la falta de dos terceras partes de los fondos públicos necesarios para organizar el evento.López Obrador agregó que "lo más importante es que el Poder Judicial haya decidido que debe de celebrarse la consulta. Lo demás no deja de ser secundario, si tiene dinero o no tiene dinero [el INE], si van a poner suficientes o pocas casillas".El instituto electoral presentó el 8 de diciembre pasado una demanda ante la Suprema Corte contra el recorte de los fondos solicitados, por unos 245 millones de dólares en el presupuesto federal 2022, aprobado en el Congreso con los votos de las bancadas del oficialismo por la mayoría simple requerida (la mitad más uno de 500 diputados).El gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sus aliados, y el propio López Obrador promueven el referendo revocatorio del mandato sexenal, que el 1 de diciembre cumplió tres años con altos niveles de popularidad.Precedente históricoEl presidente subrayó que "el tema de fondo es que se va a establecer un precedente histórico, lo quieran o no lo quieran, de que el pueblo va a ejercer su derecho a la revocación del mandato. El pueblo, que es soberano, pone y quita".Consideró además que el significado de aplicar la reforma de 2019 promovida por Morena es acabar con "la mala costumbre de quedarnos solo en la democracia representativa".La oposición considera la consulta en las urnas como un acto publicitario, promovido como una "ratificación del mandato", y no de "revocación por pérdida de confianza", como reza la pregunta aprobada.El 29 de noviembre pasado, la Cámara de Diputados recortó unos 245 millones de dólares "que impide el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales a las que está obligada la autoridad electoral, en particular, la realización de un eventual proceso de Revocación de Mandato", dice un comunicado del organismo electoral autónomo publicado la noche del 16 de diciembre.El organismo electoral explica que requiere unos 190 millones de dólares solicitados al Congreso para organizar un referendo revocatorio de mandato, si es solicitado por la ciudadanía mediante la recolección de al menos 2,8 millones de firmas, como indica la ley.Ante las quejas, López Obrador recomienda al INE que encabeza el consejero presidente Lorenzo Córdova —a quien califica como su adversario—, que los funcionarios del Consejo Electoral bajen sus salarios.El INE también detectó que 71.755 firmas para la revocación de mandato son falsificadas, un 13% de las que han sido recabadas hasta la fecha.De acuerdo con el consejero Ciro Murayama, esas rúbricas son fotocopias de credenciales para votar y no apoyos reales, y que una aplicación electrónica "permitió detectar la trampa e inhibirla".La ley establece que deben presentarse 2,75 millones de firmas válidas, provenientes al menos de 17 de los 32 estados del país, antes del 25 de diciembre de 2021.La organización civil progubernamental "Que Siga la Democracia" afirma que entregó 3,7 millones de firmas de ciudadanos, que respaldan la petición de una consulta.

méxico

andrés manuel lópez obrador, méxico