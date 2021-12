El Gobierno uruguayo cada vez más solitario en el Mercosur

https://mundo.sputniknews.com/20211217/el-gobierno-uruguayo-cada-vez-mas-solitario-en-el-mercosur-1119427416.html

En estos días se está realizando la reunión ordinaria del consejo del Mercado Común y la cúpula del Mercosur y Estados asociados, la cual implicará el cierra de la presidencia pro témpore de Brasil. Al respecto, "el tema de debate excluyente en estos meses ha sido la reforma del arancel externo común", sostuvo Pose. Recordemos que este es un tema que Brasil viene negociando con Argentina desde hace tres años, "desde los inicios del Gobierno de Bolsonaro con los Gobiernos de Macri y luego Fernández", añadió.Acuerdo entre Argentina y Brasil alivia las tensiones en el bloque regionalEn este marco, "el ministerio de economía de Brasil ha estado muy insistente en rebajar dicho arancel, por lo que finalmente ambos países arribaron a un acuerdo, constituyendo la novedad más importante del semestre", sostuvo. Dicha rebaja fue moderada, "muy por debajo de las expectativas iniciales de Brasil", expresó. Mientras que Paraguay acompañó dicho acuerdo, "el punto más saliente es que Uruguay no lo hizo", indicó.Ello se suma a una tendencia estructural de caída de las interacciones económicas entre los miembros del bloque, "que hace que la agenda en los últimos años no se caracterice por un gran dinamismo", aseveró el investigador. A pesar del acuerdo entre Argentina y Brasil en torno a la reducción arancelaria, "ello fue impedido de ser concretado mediante una decisión formal que se procuraba que se alcanzara en esta cumbre, pero que no será así por el veto uruguayo", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el investigador argentino Julián Schvindlerman, con quien dialogamos sobre las implicaciones de la controvertida campaña política de Éric Zemmour de cara a las elecciones francesas del 2022.Éric Zemmour sacude el tablero político de FranciaEl periodista y escritor conservador, Éric Zemmour, obliga con su campaña a cambiar las estrategias políticas de Le Pen y Macron a meses de las elecciones francesas. Al respecto, "Zemmour es una figura mediática pero políticamente es un novato", puntualizó Schvindlerman. Sobre ello, "vino a sacudir el tablero político galo de una manera muy fuerte", indicó.A su vez, "este candidato viene a instalar temas políticamente incorrectos pero necesarios para el debate en Francia, como la inmigración musulmana, el terrorismo islámico y cuestiones culturales", advirtió. En este marco, "se ha instalado la percepción de que toda Francia corre el riesgo de libanizarse, lo cual quiere decir que quede fragmentada en comunidades que se odian unas a otras", sostuvo. Por su parte, "tiene esa idea de no supeditar los tribunales franceses a la jurisdicción europea", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre los procesos de cooperación para el desarrollo en los marcos de coordinación política a nivel global.¿Quiénes son ellas?En el cierre cultural, estuvimos en contacto con la maestra Tania Belén Fernández, quien es la autora del libro "¿Quiénes son ellas?", el cual fue apoyado por los Fondos Concursables del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay y habla sobre 12 mujeres uruguayas vinculadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

