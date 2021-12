https://mundo.sputniknews.com/20211217/el-cruce-entre-diputados-que-dejo-a-alberto-fernandez-sin-presupuesto-para-2022--videos-1119461109.html

El cruce entre diputados que dejó a Alberto Fernández sin presupuesto para 2022 | Vídeos

La oposición argentina atribuyó a una intervención del diputado oficialista Máximo Kirchner su decisión de quebrar un acuerdo parlamentario y dejar al Gobierno... 17.12.2021, Sputnik Mundo

Un cruce entre el diputado oficialista argentino Máximo Kirchner —hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner— y varios de los referentes del macrismo terminó de echar por tierra el proyecto de Presupuesto para el año 2022 que el Gobierno de Alberto Fernández había enviado al Congreso.La votación del proyecto de Presupuesto para 2022 demandó una sesión de más de 20 horas en la Cámara de Diputados, que debió convocar a cuarto intermedio en varias ocasiones para que integrantes del bloque del oficialista Frente de Todos intentara dialogar con los opositores de Juntos por el Cambio, el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad y otros partidos provinciales.La posibilidad de que el oficialismo no consiguiera los votos necesarios para aprobar el proyecto —en función de haber perdido la mayoría en las elecciones legislativas de 2021— hizo que algunos referentes del Frente de Todos, como el presidente de la Cámara, Sergio Massa, apurara gestiones de último momento para asegurar el voto de la oposición.Como las gestiones fracasaron durante la sesión del 16 de diciembre, el oficialismo optó por proponer al macrismo retrasar la votación del Presupuesto para una sesión el 21 de diciembre, dando más tiempo para buscar fórmulas que garantizaran su aprobación. Cuando los medios argentinos especulaban con que el acuerdo para la postergación era un hecho, una intervención de Kirchner reavivó la mecha.Kirchner apuntó expresamente a algunos dirigentes que tuvieron roles relevantes durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y ahora ocupan bancas como diputados, como el exministro del Interior Rogelio Frigerio, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal o el exvicejefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli. En la misma lista añadió al dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) Julio Cobos, que fuera vicepresidente durante el primer Gobierno de Cristina Fernández (2007-2011)."Me llama poderosamente la atención el comportamiento que están teniendo ante una situación gravísima que dejaron cuando endeudaron este país en 44.000 millones de dólares", lanzó Kirchner, desatando el abucheo de los legisladores opositores.El diputado del Frente de Todos respondió, entre gritos de sus adversarios políticos, a los señalamientos de la oposición que exige mayor negociación al Gobierno producto de la victoria macrista en las elecciones legislativas de noviembre. "Claro que leemos los resultados de las urnas; esta es una elección intermedia, la del 19 fue la que definió quién gobernaba la Argentina", retrucó.Sobre el final de su alocución, Máximo Kirchner apuntó contra la oposición por el papel del Gobierno de Macri en la actual deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), uno de los mayores desafíos para el Gobierno de Alberto Fernández."Votemos, señor presidente, por sí o por no, y terminemos el show, por favor", finalizó Kirchner.Enseguida, tomó la palabra el jefe del bloque de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo, que sorprendió al anunciar que el acuerdo que parecía estar sellado tras bambalinas, acababa de romperse.Ritondo alzó la voz y ensayó una explicación de la postura del macrismo, que con su rechazo obligaba a que el proyecto de Presupuesto sea descartado, dificultando así las perspectivas económicas del Gobierno argentino para 2022."¿Sabe que pasa? Nos tenemos que respetar. Diálogo es respeto al otro y entender cuando uno gana y cuando uno pierde. En la Ciudad de Buenos Aires el kirchnerismo nunca nos votó un presupuesto, en la provincia de Buenos Aires nunca nos votó un presupuesto y en el Gobierno de Mauricio Macri nunca nos votaron un presupuesto", gritó el diputado.Ritondo cerró su intervención reclamando al oficialismo: "Si quieren gobernar dialoguen. No lo digan en la campaña, porque cuando ganan no dialogan y cuando pierden tampoco".

