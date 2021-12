https://mundo.sputniknews.com/20211217/el-capitan-de-la-seleccion-mexicana-da-positivo-a-covid-19-1119462091.html

El capitán de la selección mexicana da positivo a COVID-19

El futbolista mexicano Andrés Guardado se infectó de coronavirus por segunda ocasión y no podrá jugar al menos el próximo partido de la Primera División de... 17.12.2021, Sputnik Mundo

Tras su encuentro de Copa del Rey contra el Talavera, el mediocampista mexicano ya no se presentó a los entrenamientos con el Betis debido a que se contagió de COVID-19, según informó Juanma Castaño COPE, uno de los periodistas deportivos más escuchados de España.La noticia ya ha sido replicada en medios de ambos países. Todavía no existe una confirmación oficial del jugador ni del club español.El capitán de la selección de México ya había dado positivo al SARS-CoV-2 el 1 de enero de este año. En aquel momento, el jalisciense dijo que no presentó síntomas graves y se reincorporó a sus actividades en cuanto su prueba resultó negativa.Apenas el domingo 12 de diciembre, Andrés Guardado estuvo muy activo en redes sociales, celebrando el primer título del Atlas en el futbol mexicano en 70 años. Ese fue el equipo con el que Guardado debutó en 2005, por lo cual declaró tener un especial aprecio por los rojinegros.El jueves 16 de diciembre, el mediocampista mexicano jugó con el Betis un partido de Copa del Rey, en el que el club sevillano salió con una victoria de 4-2 sobre el Talavera.Debido al contagio, Guardado no podrá jugar en lo que resta del año. El domingo 19 de diciembre, el Betis se enfrentará al Athletic de Bilbao, como parte de la jornada 18 de la Liga española.

