Como venganza, monos secuestran y avientan al vacío a 250 cachorros

Un poblado en India atraviesa por una crisis luego de que un grupo de monos comenzó a cazar y a tirar desde edificios altos y árboles hasta a 250 cachorros, en... 17.12.2021, Sputnik Mundo

Según medios locales como News 18, este hecho se reportó hace un mes en el municipio de Manjlegaon, en el distrito de Maharashtra Beed, a más de 482 kilómetros de Mumbai, cuando los pobladores comenzaron a notar un comportamiento extraño en los monos.Los testigos aseguran que, luego de un perro atacó a una cría de mono, éstos comenzaron a capturar a todo cachorro que se cruzara por su camino para llevar a un lugar alto —como árboles o edificios— y dejarlos caer al vacío.Si el cachorro no fallece, los monos repiten el proceso, de acuerdo con lo que ha quedado registrado en algunos videos obtenidos por medios locales.La situación también se reporta en zonas cercanas, como el pueblo de Lavool, con población de 5.000 personas, y en el cual se denuncia que ya no hay cachorros en las calles por lo que los monos han comenzado a atacar a niños.A pesar de que la situación ya fue reportada a las autoridades ambientales correspondientes, hasta el momento no se ha podido capturar a ningún primate.Práctica comúnA pesar de lo insólito del caso, se trata de un comportamiento normal en algunas clases de monos y babuinos, quienes secuestran a cachorros de especies que consideran amenazas.De hecho, existen varios estudios que analizan el comportamiento de babuinos en regiones donde conviven con leones y leopardos, y quienes también son víctimas del secuestro de sus crías.No obstante, de acuerdo con la investigadora de la Universidad de California, Shirley Strum, también se han visto casos de babuinos que "adoptan" a las crías, aunque éstas tienen pocas probabilidades de sobrevivir por falta de alimento.

