Argentina cree que las diferencias políticas no impiden mejorar la infraestructura del Mercosur

Argentina cree que las diferencias políticas no impiden mejorar la infraestructura del Mercosur

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto Fernández, afirmó que las diferencias políticas que existen entre los países del Mercado Común del... 17.12.2021

Asimismo, Fernández subrayó que el Mercosur es el proyecto de integración más importante de su país.Fernández añadió que el Mercado Común del Sur (Mercosur) debe aprobar con la mayor celeridad posible la revisión de aranceles."Nos resta aprobar la propuesta de las revisiones. No debemos dejar pasar el tiempo para hacer una revisión exitosa de nuestros aranceles, la oportunidad no debe desperdiciarse", dijo Fernández.El 8 de octubre pasado, los cancilleres Carlos França, de Brasil, y Santiago Cafiero, de Argentina, acordaron de forma bilateral una reducción del 10% en el arancel común (AEC), para proponer a los demás socios.Poco después, Paraguay expresó su apoyo a la reducción del AEC, lo que dejaría a Uruguay la definición del asunto.Lacalle Pou se limitó entonces a sugerir que el respaldo de Uruguay estaría condicionado a una mayor apertura para negociar fuera del bloque.El analista Ignacio Bartesaghi dijo el 4 de noviembre que Uruguay no va a apoyar la rebaja del arancel común externo del Mercosur si a cambio no logra flexibilización en el bloque para negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC) de forma independiente con China.La producción de medicamentosFernández dijo que el Mercosur debe impulsar la producción de medicamentos."Argentina considera de suma relevancia la promoción regional de producción de medicamentos. Resulta esencial continuar trabajando por su acceso justo y equitativo. (…) queremos que el Mercosur mire a sus propios pueblos, para que el resto de América Latina se asocie a nuestro proyecto integrador", proclamó Fernández.Fernández sostuvo que las economías del Mercosur comenzaron a recobrar su impulso tras la pandemia del COVID-19, por lo que los países tienen que hacer sostenible su crecimiento con el objetivo de que los beneficios alcancen a toda la población.En la cumbre, que se celebra en forma virtual, participaron los presidentes de de Uruguay, Luis Lacalle Pou, de Brasil, Jair Bolsonaro, de Paraguay, Mario Abdo Benítez, quien al final de la reunión recibirá la presidencia rotativa del bloque, que su país ejercerá durante el primer semestre de 2022.El Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela (actualmente suspendida).

