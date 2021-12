https://mundo.sputniknews.com/20211216/sin-importar-el-metodo-marcelo-ebrard-asegura-que-sera-el-candidato-presidencial-de-morena-1119410961.html

Sin importar el método, Marcelo Ebrard asegura que será el candidato presidencial de Morena

Sin importar el método, Marcelo Ebrard asegura que será el candidato presidencial de Morena

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, aseguró que, sin importar el método de selección del candidato presidencial de Morena, él... 16.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-16T19:40+0000

2021-12-16T19:40+0000

2021-12-16T19:40+0000

américa latina

política

marcelo ebrard

morena

méxico

ricardo monreal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1119411251_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_b4af9707b98407ae8abd14f13053acc8.jpg

Ebrard Casaubón reiteró que desde hace tiempo aseguró a su equipo que competiría por la candidatura, aunque hizo un llamado a respetar los tiempos "porque falta muchísimo" para definir al candidato y hay otras tareas en las cuales ocuparse."Voy a estar en la competencia en el proceso conforme se vaya convocando, no haré otras cosas que participar como siempre lo he hecho, abiertamente con toda transparencia y planteando lo que yo creo que debe ser el futuro del país", declaró el canciller mexicano en entrevista con Azucena Uresti.Cuestionado sobre el método de elección del candidato, Marcelo Ebrard aseveró que ganará sin importar la vía de selección del candidato."Es que ganamos en cualquiera, no tenemos esa preocupación. Yo me veo en la causa y en la congruencia con lo que estoy haciendo, no es defender cualquier cosa, estamos comprometidos en un proyecto, si no yo no estaría hoy en este gobierno, yo creo en lo que estamos haciendo", aseguró.Hasta el momento, sólo Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, han confirmado sus intenciones por competir por la candidatura de su partido.Apenas este 15 de diciembre, en el cierre de trabajos de la LXV Legislatura, Monreal Ávila afirmó que no es el momento de demostrar que tiene la capacidad para ser presidente de México, luego de que el senador Germán Martínez lo puso en duda, ya que lo acusó de no saber respetar acuerdos políticos al no reconocer al Grupo Plural como una bancada."Podré con el tiempo demostrarles que tengo la capacidad para ser presidente de la república, pero no es el momento. Una vez que mi partido lance la convocatoria ahí estará puntual a la cita. Pero no se vale que esta tribuna sea usada para descalificarme en una aspiración legítima que no se concreta sino hasta que la convocatoria se expida", afirmó el morenista.

https://mundo.sputniknews.com/20211208/monreal-revela-que-le-pedira-a-los-reyes-magos-una-candidatura-presidencial-anticipada-1119101686.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

política, marcelo ebrard, morena, méxico, ricardo monreal