Regreso a las urnas con recelo en estado clave venezolano

Regreso a las urnas con recelo en estado clave venezolano

CARACAS (Sputnik) — La repetición el próximo 9 de enero de la votación para elegir al gobernador del estado venezolano de Barinas (oeste), luego de que la... 16.12.2021, Sputnik Mundo

Freddy Superlano, de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), fue el ganador de las elecciones regionales del 21 de noviembre en Barinas, pero posteriormente el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó que no podría ejercer como gobernador ya que estaba inhabilitado para cargos públicos.En 2019, tras fuertes protestas opositoras contra el Gobierno, el TSJ comenzó un proceso contra Superlano, quien ejercía como diputado de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) por el partido opositor Voluntad Popular, que derivó en su inhabilitación para el ejercicio de puestos públicos.Pero el dirigente opositor asegura que fue absuelto en 2019 por el presidente Nicolás Maduro en el marco del primer diálogo nacional entre el sector opositor liderado entonces por el exparlamentario Juan Guaidó y el Gobierno.Además, calificó su inhabilitación como irregular teniendo en cuenta que se le permitió inscribir su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).Estado claveBarinas es el estado más representativo del oficialismo, ya que en él nació el expresidente Hugo Chávez (1954-2013), líder de la Revolución Bolivariana, y desde 1998 es controlado por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).En los comicios regionales del 21 de noviembre, el chavismo ganó en 19 de las 23 gobernaciones y en 205 de 335 alcaldías, pero Barinas se presentó como escenario reñido.Según el último conteo, con 99% de las actas escrutadas, Superlano obtuvo 37,60% de los votos frente a 37,21% del oficialista Argenis Chávez, hermano del exmandatario. Una diferencia ínfima pero que, de acuerdo con estos datos preliminares, le darían el triunfo al opositor.Para Luisa Oropeza, camarera, residente del oeste de Caracas, esta situación deja en entredicho la independencia de los poderes públicos de su país.El 30 de noviembre, el mismo día en que el TSJ recordó la inhabilitación de Superlano, Chávez anunció que no sería candidato el próximo 9 de enero, e indicó que la decisión de quién será el aspirante recae en el propio partido de Gobierno."Renuncié a la gobernación y aclaré que la decisión de quien sería el candidato la tomaría la dirección nacional del PSUV", indicó.Nuevos candidatosAl conocerse la decisión, Superlano anunció que su esposa, Aurora Silva, sería la nueva la candidata de la MUD, aunque cuando esta fue a inscribirse en el CNE se le informó que no estaba habilitada.Lo mismo ocurrió con Julio Reyes, otro candidato de la MUD. Ambos aseguraron que desconocen el motivo de su inhabilitación para cargos públicos.Cuando en su momento Freddy Superlano inscribió su candidatura no se le informó de ninguna restricción.Los que sí contaron con la venia del CNE para postularse fueron el excanciller Jorge Arreaza, del PSUV, y Claudio Fermín, del partido opositor Soluciones para Venezuela (centroizquierda).Pese a que ambos candidatos votaron en el Distrito Capital en las elecciones del pasado 21 de noviembre, el organismo electoral decidió hacer una rápida excepción y reubicarlos para que pudieran habilitar sus candidaturas en Barinas.De acuerdo con la lista publicada por el CNE, los habitantes de Barinas tendrán la posibilidad de elegir entre siete candidatos: Arreaza, Fermín, Adolfo Superlano (no es pariente de Freddy) del Movimiento de Integridad Nacional -Unidad (derecha), Pedro Díaz del Movimiento Ecológico (centro), Sergio Garrido de la MUD, y los independientes Jesús Linares y Jesús Macabeo.

