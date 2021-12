https://mundo.sputniknews.com/20211216/presidente-de-mexico-critica-a-onu-por-no-actuar-contra-corrupcion-y-desigualdad-1119418043.html

Presidente de México critica a ONU por no actuar contra corrupción y desigualdad

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por crear comisiones...

El jefe de Estado cuestionó que el organismo internacional tenga un enorme aparato burocrático, sin atender la esencia de los problemas concretos."Sobran organismos de la ONU, hay una burocracia dorada en la ONU: medio ambiente, derechos humanos, protección a las mujeres, diversidad, de todo; pero ¿y en esencia?", interrogó López Obrador.El presidente subrayó la importancia de atender las causas de los problemas, para transformar la realidad de desigual distribución de riqueza y corrupción."La ONU creó aparatos para analizar la realidad, no para transformarla. Se hacen estudios pero no se aplica la toma de decisiones", lamentó.El gobernante mexicano considera que la corrupción es la causa principal de otros males como la desigualdad, la pobreza, la violencia, la migración y grandes conflictos sociales."Se publican las listas de los hombres más ricos y aún en crisis siguen acumulando y acumulando riqueza y ni siquiera es una utilidad, una ganancia, producto de actividades productivas, sino de la especulación financiera ", agregó.Pobreza y acceso a vacunasEl mandatario recordó su propuesta al Consejo de Seguridad de la ONU presentada en noviembre para impulsar un Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar para sacar de la pobreza extrema a 750 millones de personas en todo el mundo.El plan consiste recaudar un billón de dólares anuales, aportados por magnates y las corporaciones más ricas del mundo, con el 4% de sus ganancias; y que los países del G-20 de las mayores economías aporten el 0,2% de su Producto Interno Bruto.El gobernante mexicano acusó a las organizaciones ecologistas de tener un discurso ambientalista con "mucha hipocresía".Criticó además que la ONU solo ha distribuido el 5% de las vacunas aplicadas en el mundo contra COVID-19, y que el mecanismo global para garantizar el acceso equitativo a biológicos contra el coronavirus ha fracasado."Se creó un mecanismo, Covax [para distribuir vacunas]. ¿Cuántas vacunas ha distribuido la ONU? 5% de las vacunas aplicadas en el mundo (…)", el 95% ha estado bajo control de las farmacéuticas, señaló,A continuación preguntó: "¿Ha dicho algo la ONU sobre esto? ¿Se ha pronunciado? No", puntualizó.Finalmente se refirió a la nueva variante que surgió en Sudáfrica: "No es que sea terrible la nueva variante ómicron, es que se abandonó a los pobres del mundo".Algunos países con derecho de veto en el Consejo de Seguridad, como Rusia, respondieron a la propuesta mexicana que ese organismo encargado de la paz mundial no tiene atribuciones ni mecanismos para implementar ese plan.El embajador de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, dijo ante el plan mexicano que "ni el Consejo de Seguridad de la ONU ni la Comisión para la Construcción de Paz tienen las herramientas necesarias para facilitar la formación de modelos económicos sustentables e independientes, asegurar el intercambio de tecnologías, el reforzamiento de infraestructura, el desarrollo de la industria manufacturera, la agricultura, el cuidado de la salud o la creación de empleos".La cancillería mexicana afirma que el plan para el bienestar global es apoyado por al menos 47 países y que un centenar más han mostrado interés.

