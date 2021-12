https://mundo.sputniknews.com/20211216/no-al-salami-slicing-galicia-se-enfrenta-al-gigante-eolico-que-quiere-acabar-con-lo-rural-1119335191.html

No al 'salami slicing': Galicia se enfrenta al gigante eólico que quiere acabar con lo rural

Ella es una de las 5.000 personas que participaron en las 22 movilizaciones convocadas en toda Galicia el Día Internacional de las Montañas (11 de diciembre) con el objetivo de preservación de los ecosistemas frente a la actual "ola de viento".Se calcula que hay en torno a 300 megaproyectos de energía eólica encima de la mesa de la Administración gallega y que suman un total de 10.000 megavatios de potencia, lo que equivale al 20% del objetivo en energía eólica establecido por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2030 en el conjunto de España, que es de 50.000 megavatios.No hay que olvidar que Galicia exporta más del 30% de la electricidad que produce. "No entendemos cómo siendo excedentarios en producción de energía eléctrica se nos obliga a seguir soportando el impacto de nuevos parques eólicos cuando no se ha pensado en potenciar aquellos que están en pleno funcionamiento", asegura Belén Rodríguez, secretaria ejecutiva de la Asociación para la defensa ecológica de Galicia (Adega) y también miembro de la coordinadora Eólica Así no.Los gallegos quieren acabar con lo que ellos mismos llaman "la actual invasión del viento". "Las montañas gallegas son los lugares preferidos por los promotores para colocar sus megaproyectos eólicos, que despojan a la montaña de prácticamente todos sus valores y funciones de carácter ambiental", asegura la asociación Eólica Así No, uno de los 170 colectivos de Galicia que recientemente se movilizaron para exigir a la Xunta una moratoria "real y efectiva" que logre frenar los cientos de proyectos eólicos que a día de hoy calculan que están en tramitación.La denuncia es generalizada en toda la región. Piden que se derogue el obsoleto Plan Sectorial Eólico de Galicia y las "leyes de depredación", y que se diseñe una planificación eólica más equitativa, de forma participativa, con la sociedad gallega, nuestro campo y el medio ambiente. "De lo contrario, estaríamos dejando el futuro de nuestro territorio en manos del oligopolio eléctrico", afirman.¿Qué es el 'salami slicing'?El término salami slicing es poco utilizado en medios de comunicación pero bastante generalizado en artículos académicos. El concepto hace referencia a la "fragmentación enmascarada o fraudulenta" que se da en la construcción de un parque eólico. Es decir, las compañías en lugar de presentar un proyecto de un único parque eólico de 145 MW, lo dividen en varios aparentando ser parques eólicos independientes.De este modo, no tendrán que compartir infraestructuras de evacuación, ni polígonos, ni municipios. El beneficio es que al ser proyectos de menos de 50 MW, pueden tramitarse ante la Xunta de Galicia con menos dificultades que ante el Ministerio. "El Ministerio tiene puntos más exigentes a cumplir en la construcción que si se tramita por la Xunta de Galicia", asegura Valencia.Si fuera solo un parque eólico con una energía superior a 50 MW significaría una mayor carga justificativa ambiental por parte del Ministerio a nivel nacional, como una evaluación ambiental ordinaria o el mapeo de la zona. Todas las especificaciones se pueden ojear en la Ley 21/2013 de evaluación ambiental.El lado oscuro de la energía eólicaSi se trata de una energía renovable y por tanto positiva para el medioambiente, ¿por qué hay tantos críticos que la demonizan? La problemática no reside en la energía en sí, sino en la manera que tienen las grandes empresas en obtenerla."Estamos a favor de las energías renovables y de la transición ecológica justa. Lo que no podemos aceptar es el oligopolio eléctrico", sentencia la asesora jurídica. "Son grandes empresas multinacionales e inversores internacionales los que vienen a someter y a expoliar el territorio rural gallego".Las compañías, por su parte, aseguran que darán trabajo a gran parte de la población. Sin embargo, diversos grupos de ecologistas lo ven como una falsa promesa de empleabilidad. "Tenemos un rural muy desfavorecido, muy despoblado y con esto lo que se está comprobando además es que no se fija población, sino más bien todo lo contrario. Los habitantes que están sometidos a la presión de los eólicos y acaban marchándose porque además produce un impacto ambiental en actividades del sector primario que siempre se han desarrollado en el ambiente rural", detalla Valencia, quien también pertenece a la Red de Abogados para la Defensa Ambiental (RADA).La sociedad gallega aboga por modelos alternativos de implantación en los que se responda sobre todo a las necesidades sociales y no tanto a las de enriquecimiento de las grandes multinacionales. "Queremos un modelo en el que la sociedad también pueda producir energía, no solo consumir", aclara Rodríguez.En Galicia no son los únicos que ven más inconvenientes que ventajas sobre los parques eólicos. Una pareja belga denunció ante un juzgado francés que padecían el "síndrome de la turbina" debido al constante zumbido que provenía del parque situado a menos de un kilómetro de su casa, lo que les causaba problemas de salud. La pareja ha ganado la batalla legal a pesar de que no existe evidencia científica de la existencia de este síndrome.Respuesta de la XuntaSegún colectivos ecologistas, el problema central reside en el Plan Eólico de Galicia, que está obsoleto pues data de hace 20 años. "En aquel momento no se consideraban algunas cuestiones como la exposición del recurso del viento, solo se establecieron los lugares de implantación de la energía eólica considerando la disposición de recursos", explica Rodríguez.Estas fechas no pasan desapercibidas para el Consello da Cultura Galega (CCG), que recientemente ha implantado una moratoria en la instalación de nuevos parques eólicos en Galicia hasta que la Xunta revise y "corrija los defectos". Por ello, han elaborado el estudio Enerxía eólica e paisaxes culturais en Galicia, con el objetivo de frenar las nuevas instalaciones. De este modo, se buscaría que siga los objetivos establecidos en las directrices del paisaje aprobadas por la Xunta, que entraron en vigor en febrero de 2021, así como la Lei 5/2016, do patrimonio cultural de Galicia, entre otras normativas.

