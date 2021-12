https://mundo.sputniknews.com/20211216/maduro-anuncia-que-sostuvo-reunion-con-representantes-de-la-cia-en-venezuela-1119423781.html

Maduro anuncia que sostuvo reunión con representantes de la CIA en Venezuela

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que sostuvo una reunión con agentes de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos (CIA... 16.12.2021, Sputnik Mundo

Maduro denunció que la información fue hecha pública por el encargado de Negocios de Estados Unidos para Venezuela, James Story, quien reside actualmente en Colombia."Dicen vamos a hacer una reunión secreta, la hacemos y ellos la sacan, James Story fue el que la sacó porque no dirigía esa comisión que vino a Venezuela, entonces James Story que vive en Bogotá por venganza sacó las fotos del avión y toda la noticia, es un tipo mezquino, malo, que odia a Venezuela", apuntó.La reacción del mandatario venezolano se produjo luego de que la agencia de noticias The Associated Press publicó un artículo, reseñado por varios medios nacionales, en el que aseguró que Roger Carstens, enviado presidencial especial para asuntos de rehenes y el principal negociador de rehenes del Gobierno de Joe Biden, visitó Venezuela.La presunta visita de Carstens coincidió con el aterrizaje en el principal aeropuerto internacional de Venezuela de una aeronave Gulfstream Aerospace Gulfstream III (jet bimotor), vinculada con la CIA.Hasta el momento, se desconoce con quién se reunió el presidente Nicolás Maduro y qué temas fueron abordados. Rusia y ChinaEl presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró su respaldo a Rusia y China, y dijo que apoya la cooperación mundial que impulsan estas dos naciones.Maduro condenó que Estados Unidos promueva provocaciones para generar una guerra contra China y Rusia."China y Rusia, potencias del mundo, por eso el imperialismo trata de cercar a China y a Rusia, pero no lo logra ni lo logrará, por eso le monta provocaciones militares, por eso hace intriga a los países alrededores de China y Rusia para que busquen alguna provocación militar para que inicien alguna guerra contra China y Rusia", comentó.Putin y Xi sostuvieron una reunión virtual en la que expresaron su satisfacción con el desarrollo de las relaciones bilaterales en 2021 y prolongaron el tratado de buena vecindad, amistad y cooperación, vigente desde hace 20 años.En reiteradas ocasiones, Maduro agradeció a Pekín y Moscú por el envío de vacunas e insumos para hacer frente a la pandemia de COVID-19, en medio de las sanciones contra su país de las cuales responsabiliza a Estados Unidos.

