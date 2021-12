https://mundo.sputniknews.com/20211216/hija-de-rosario-robles-interpone-denuncia-en-contra-del-fiscal-mexicano-gertz-manero-1119395192.html

Hija de Rosario Robles interpone denuncia en contra del fiscal mexicano Gertz Manero

Mariana Moguel, hija de la exsecretaria de Desarrollo Territorial y Urbano, Rosario Robles, entabló una denuncia en contra del fiscal mexicano Alejandro Gertz... 16.12.2021, Sputnik Mundo

Según lo expuesto en la denuncia de Moguel Robles, el fiscal y sus colaboradores habrían violado el derecho a la presunción de inocencia contra su madre, luego de que algunos medios de comunicación retomaron información de la Fiscalía General de la República (FGR) en la que se sostenía que Robles Berlanga encabezaba una red criminal.De acuerdo con la querella, esto vulnera los derechos humanos de la exfuncionaria, su presunción de inocencia, pues aún no ha sido sentenciada, y pone en riesgo la seguridad e integridad de su familia."En estas condiciones, fue totalmente violatorio de este derecho fundamental el hecho de que la Fiscalía General de la República haga público un documento en el cual se le juzga y se le sentencia a mi madre sin las formalidades esenciales del procedimiento y sin el mínimo derecho de audiencia", se lee en el recurso legal.Moguel Robles recordó que Gertz Manero "es responsable de la información que se da a los medios de comunicación, sobre los asuntos de relevancia nacional" y que el juez Tercero de Distrito estableció que el fiscal no puede hacer manifestaciones que lesione el derecho a la presunción de inocencia."Efectivamente, no se trata de expresiones aisladas, sino de una serie de acciones y expresiones orquestadas desde la cabeza de la Fiscalía General de la República para aprovechar sus cargos y lastimar públicamente la imagen de Rosario Robles, en un intento de justificar los nulos resultados del gobierno en materia de combate a la corrupción", agrega la denuncia.Un día antes, Mariana Moguel acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para exigir una audiencia con la titular, Ernestina Godoy, y plantearle el intento de dar carpetazo a la denuncia por falsificación de documentos en perjuicio de su madre.

