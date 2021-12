https://mundo.sputniknews.com/20211216/fiscalia-venezolana-repudia-agresion-contra-connacional-con-autismo-en-eeuu-1119410763.html

Fiscalía venezolana repudia agresión contra connacional con autismo en EEUU

Fiscalía venezolana repudia agresión contra connacional con autismo en EEUU

CARACAS (Sputnik) — El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, denunció la agresión contra un joven de su país con autismo en una escuela de EEUU y... 16.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-16T19:17+0000

2021-12-16T19:17+0000

2021-12-16T19:18+0000

américa latina

eeuu

venezuela

autismo

tarek william saab

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/09/1092702598_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_3965d57f8d6eeb50ff67105041f1bc29.jpg

"Estas repudiables imágenes donde delincuentes juveniles en EEUU -por tercera vez- golpean a un inocente venezolano que sufre de autismo: revela el daño irreparable que a escala global hacen las campañas de xenofobia contra Venezuela promovidas por los centros de poder mundial", escribió Saab en su cuenta de Twitter.En el vídeo, que se hizo viral en Venezuela al ser publicado por numerosos artistas de la nación caribeña, se muestra el momento en el que un joven venezolano recibe un golpe dentro de las instalaciones de un colegio en EEUU.La madre del adolescente también se expresó a través de las redes sociales y manifestó su preocupación por la difusión masiva del vídeo, pues asegura que podría poner en riesgo su integridad física y la de su hijo.Además, señaló sentirse inconforme por las medidas tomadas por la escuela Liberty High School ubicada en Kissimmee, en la que esto sucedió."Solo una persona fue que me trató como es, y yo no sentí que lo que hicieron fue justo (…) yo quería del colegio que expulsaran a los tres muchachos porque es justo, porque ellos se burlaban de mi hijo, porque le dieron golpes a mi hijo, porque hubo crueldad, porque hubo premeditación (…) mi hijo se portó a la altura porque no es violento", agregó la madre quien se identificó como Nena.La madre del niño denunció que tuvo que dejar la casa en la que vivía por temor a represalias e indicó que demanda seguridad para su hijo.

eeuu

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, venezuela, autismo, tarek william saab