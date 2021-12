https://mundo.sputniknews.com/20211216/el-silencio-del-volcan-despues-de-3-meses-da-esperanzas-a-la-palma-1119401782.html

El silencio del volcán después de 3 meses da esperanzas a La Palma

Los expertos creen que la falta de actividad de los últimos dos días puede ser el principio del fin del fenómeno que comenzó el pasado 19 de septiembre y ya es el más largo registrado en la isla en los últimos 500 años.No se vivía una expulsión de lava tan larga en La Palma desde 1585, cuando erupcionó el volcán de Tehuya, y las consecuencias han sido devastadoras: 1.200 hectáreas arrasadas y cerca de 3.000 edificios destruidos en tres meses.Los datos actuales apuntan a que el fenómeno podría estar cerca de terminar: la actividad volcánica y la sismicidad bajaron a niveles prácticamente inexistentes, señales de que el volcán podría haberse dormido.Indicadores positivosSegún el informe diario del comité científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), "la ausencia de los observables tanto directos en superficie, como los procedentes de los sistemas de vigilancia, corrobora los signos de agotamiento del proceso eruptivo".Aunque no es descartable "un nuevo repunte de actividad estromboliana y emisión de coladas", si los datos registrados en las últimas 48 horas se mantienen durante los próximos 9 días se podrá decir que "el proceso eruptivo que dio comienzo el 19 de septiembre está finalizado".La portavoz del comité científico, María José Blanco, enumeró el 16 de diciembre en rueda de prensa todos los signos que apuntan a la conclusión de la erupción.En este momento no hay constancia de flujo de lavas en el cono principal del volcán y se ha detenido la emisión visible de gases, que es "puntual y esporádica", concentrándose en los centros eruptivos.La sismicidad es prácticamente un "ruido de fondo" con niveles muy bajos registrados en todas las profundidades, mientras que también desciende la emisión de dióxido de azufre a la atmósfera, que ya no está relacionada con el ascenso de magma sino con su solidificación en la superficie.El único valor que sigue dando problemas es el de las partículas inferiores a 10 micras (PM10) concentradas en la zona habitada de Los Llanos de Aridane, donde se recomienda reducir la actividad al aire libre.Prudencia ante el esperado finalCon el informe científico favorable sobre la mesa, el director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, se atrevió a hablar por primera vez en tres meses de "un posible inicio del fin" de la erupción.El experto midió sus palabras, no obstante, y pidió esperar a que se consolide la falta de actividad del volcán en los próximos días para cantar victoria.Desde el Pevolca advirtieron que sigue activo el riesgo para la población cercana a las coladas, y no contemplan levantar las restricciones y el control de acceso a la zona de exclusión o terminar las evacuaciones.Además, las imágenes térmicas tomadas por drones indican que la lava sigue registrando temperaturas superiores a los 400 grados centígrados y tardará en enfriarse.Morcuende advirtió que con la conclusión del fenómeno vendrá un periodo donde se deberá certificar una total seguridad para que los ciudadanos puedan regresar a sus hogares.Tampoco se puede descartar, según María José Blanco, una reactivación de la actividad volcánica antes de los días de margen fijados: "Si no, diríamos ya que habría concluido", subrayó, comparando la situación a los incendios forestales que "se dan por controlados y después por extinguidos".La recuperación de la PalmaPese a la cautela de los expertos antes de dar por dormido el volcán de Cumbre Vieja, los indicios del fin de su actividad son una noticia muy esperada por los 83.000 habitantes de La Palma.Aquellos que perdieron hogares y negocios afrontan una etapa de recuperación económica y reconstrucción de la isla, para la que serán vitales las ayudas impulsadas por el Gobierno español.El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el 16 de diciembre un nuevo paquete de medidas que duplica las ayudas de vivienda hasta los 60.000 euros y destina 17,5 millones a pequeñas y medianas empresas y el turismo.El Ejecutivo también elevará a 30 millones de euros el apoyo a agricultores y ganaderos, que sufrieron la devastación de 370 hectáreas de cultivo, principalmente plátano, uva y aguacate.Tras desear que los habitantes de La Palma puedan recuperar pronto la normalidad, el mismo Sánchez apeló a la prudencia hasta que se certifique el silencio del volcán.Los científicos y el conjunto de la ciudadanía contienen estos días la respiración, pendientes de un final que podría declararse el 24 de diciembre, en la víspera de Navidad.

