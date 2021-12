https://mundo.sputniknews.com/20211216/bruce-springsteen-firma-el-contrato-musical-mas-caro-de-la-historia-1119397068.html

Bruce Springsteen firma el contrato musical más caro de la historia

Bruce Springsteen firma el contrato musical más caro de la historia

El mítico rockero estadounidense Bruce Springsteen ha batido un récord al vender todo su repertorio de canciones a Sony Music por un impactante precio de 500... 16.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-16T15:44+0000

2021-12-16T15:44+0000

2021-12-16T15:44+0000

estilo de vida

🎭 arte y cultura

música

👤 gente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1119396996_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e6da8c54a2cdc7570bc6476361e60bcc.jpg

El catálogo abarca más de cinco décadas de la carrera de Springsteen e incluye éxitos como Dancing in The Dark o el 15 veces platino Born in the U.S.A, entre otros temas. Está integrado por un total de 20 álbumes de estudio, seis recopilaciones y más de 70 sencillos.Cabe recordar que el último disco musical de Springsteen, titulado Letter to You, fue lanzado en octubre de 2020.El acuerdo del intérprete con la compañía discográfica será el más caro de la historia de la música. El récord anterior fue establecido por el cantautor Bob Dylan, quien en diciembre de 2020 vendió su catálogo de canciones, compuestas a lo largo de los últimos 60 años, por unos 300 millones de dólares.En los últimos años, varios artistas de renombre mundial, entre ellos David Bowie, Neil Young o Paul Simon (Simon & Garfunkel), vendieron sus catálogos musicales a grandes discográficas a un precio astronómico.Ni el propio Springsteen, ni Sony Music se han pronunciado aún acerca del histórico acuerdo.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

🎭 arte y cultura, música, 👤 gente