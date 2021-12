https://mundo.sputniknews.com/20211216/borrell-espera-que-la-ue-apoye-las-sanciones-contra-rusia-en-caso-de-escalada-en-ucrania-1119387151.html

Borrell espera que la UE apoye las sanciones contra Rusia en caso de escalada en Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, reconoció que confía en que todos los países de la Unión apoyen las nuevas sanciones contra... 16.12.2021, Sputnik Mundo

Borrell hizo esa declaración al comentar las posibles sanciones que se están preparando contra Moscú y que fueron anunciadas el 15 de diciembre por la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.Al responder a una pregunta de los periodistas sobre si sería fácil llegar a un consenso sobre el tema dentro del Consejo de la UE, Borrell afirmó que "en este caso, sí".Desde finales de octubre pasado Occidente acusa a Rusia de concentrar sus fuerzas cerca de la frontera con Ucrania y preparar una ofensiva contra ese país. Algunos medios estadounidenses, citando a los servicios de inteligencia, afirmaron que Rusia podría invadir Ucrania a comienzos de 2022.Rusia ha declarado repetidamente que no amenaza ni tiene la intención de atacar a nadie.A la vez, Moscú denunció el incremento de la presencia militar de la OTAN en la región del mar Negro, que incluye buques de guerra con misiles a bordo, aviones estratégicos de EEUU y ejercicios a gran escala, algunos de ellos no programados.Moscú subrayó que no pasará por alto acciones que sean potencialmente peligrosas para sus intereses.

