Asociación Oriental de la UE: ¿instrumento rusófobo y de fake news?

Asociación de fake newsDesde hace unos años, la Unión Europea [UE] aprovecha cada instancia institucional que tiene, léase cumbre, o reunión, para sacar a relucir su vena antirrusa, rusófoba, y contra todo lo que tenga que ver con algo o alguien que tenga un vínculo estrecho con Rusia, a la que adorna con fake news sin ningún tipo de vergüenza. A cara descubierta.Y la más reciente instancia que ha utilizado la UE ha sido esta semana y su trampolín fue la cubre de la Asociación Oriental, un programa de la Unión Europea que busca un acercamiento entre el bloque comunitario y sus vecinos de la Europa Oriental, todos ellos Estados postsoviéticos.Concretamente, esta iniciativa busca estrechar las relaciones del bloque comunitario con Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania. Entre sus proyectos está la inversión de capital europeo en la región, así como la búsqueda de un aumento de relaciones comerciales entre estos países y el bloque, y se enmarca dentro de la Política de Vecindad de la Unión Europea.Pero por si no hubieran quedado claras las intenciones de la UE con estos países, la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, las zanjó. "El refuerzo de las relaciones con los países de la Asociación Oriental es también uno de los cinco principios de la política de la UE hacia Rusia". No hace falta agregar más nada.El asunto es que por todo lo que ha ocurrido entre la UE y Bielorrusia durante el último año, ese país eslavo ha decidido bajarse de este grupo. En este sentido, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al referirse a la silla vacía de Bielorrusia en la cumbre, espetó: "Espero que esa silla esté ocupada pronto por un líder bielorruso elegido democráticamente".Todo deja ver como un despecho de la UE. Y es que como la suerte de 'revolución de colores' que quiso imponer en agosto de 2020 durante las elecciones en Bielorrusia, no funcionó, como sí había funcionado años antes en Ucrania, entonces, dicen lo que dicen.Pero la gran protagonista de la cumbre, sin ser miembro de esa instancia, ergo no estar presente, fue Rusia. El 'verso' fue el mismo disco rayado de los últimos meses: volvieron a llamarle la atención a Moscú y decirle cómo y dónde puede o no mover sus fuerzas dentro de Rusia, y la amenaza directa el presidente, Vladímir Putin, de que pagará un alto precio si se atreve a invadir Ucrania, cuando Rusia ya se ha cansado de manifestar que no es una amenaza para nadie, y en todo caso que no tiene ningún conflicto con Ucrania. Y en última instancia, tiene derecho a mover sus fuerzas dentro de su territorio como mejor le parezca.Por supuesto, la UE no admite que lo que ocurre en Ucrania es simplemente un conflicto interno. Y tampoco menciona que varios de sus países, que además son miembros de la OTAN, están desplazando armas y soldados a territorio ucraniano. Pero eso para ellos está bien. Lo otro, está mal. La máquina de noticias falsas y falsedades de la UE continúa en marcha, a todo vapor.RT habla en alemán: desenlace inesperado del estrenoSin sorpresas. Así comenzaron las emisiones de RT en alemán. Sin sorpresas porque YouTube bloqueó apenas había salido al aire este nuevo canal por "infringir los términos del servicio" de la plataforma digital. Sí, ya lo hizo en septiembre pasado cuando eliminó dos cuentas del canal sin derecho de recuperación por ¡"violar los derechos de la comunidad"! Desde su web, la plataforma señaló que "YouTube tiene unas claras normas de comunidad que especifican qué se permite en la plataforma"."El canal RT DE fue eliminado de YouTube en septiembre por violar nuestras condiciones de uso. Si un canal es eliminado, el propietario del canal no puede usar, poseer o crear ningún otro canal en YouTube. Por eso el canal RT auf Sendung [RT en el aire] también fue eliminado por violar las condiciones de uso de YouTube, es decir por eludir las restricciones impuestas previamente", declararon desde la web del recurso.No existen las palabras para expresar el asombro por el constante censura y violación a la libertad de expresión que tiene lugar en 'el mundo libre'. Si nos remitimos a la restricción impuesta por YouTube en septiembre, la medida estuvo precedida por una acción emprendida por... Luxemburgo. Y es que en agosto de 2021, Luxemburgo se negó a concederle a RT DE una licencia para las emisiones, una decisión que el país europeo justificó refiriéndose a ciertas "informaciones y datos de las autoridades alemanas", a las que no especificó.Entonces las autoridades de Alemania aseguraban que no tenían nada que ver con el veto impuesto a RT a sus transmisiones en YouTube en alemán. Aunque no se puede excluir que la decisión se haya adoptado con el asentimiento con nocturnidad de Berlín. Pero oficialmente esta versión nunca ha sido comprobada.Aquello ocurrió cuando RT en alemán se encontraba en el cuarto lugar por influencia entre los medios de comunicación de habla alemana, de acuerdo con Tubular Labs. Y con el lanzamiento del canal este 16 de diciembre RT esperaba consolidar aún más sus posiciones en el espacio mediático del habla germana.Este 16 de diciembre todo estaba listo para lanzar las transmisiones de RT DE en el formato 24 horas diarias, 7 días a la semana, ofreciendo a los cien millones de germanoparlantes en Alemania, Austria y Suiza programas de noticias, de entrevistas y documentales. Y se informó que para esto han sido creadas todas las condiciones en Moscú y Berlín. Un total de 400 profesionales trabajan para el nuevvo canal en la capital rusa y otros 80 en la capital germana. Todo este equipo se ha preparado debidamente para el estreno del canal de RT en alemán.Tal y como estaba previsto, la primera transmisión comenzó desde los estudios de RT en Moscú el 16 de diciembre a las 7 de la mañana, hora local. Con aplausos, los reunidos en los estudios de RT en Moscú, entre ellos la directora del grupo, Margarita Somonián, celebraron el lanzamiento de emisiones de RT DE en alemán.Pero la alegría duró poco. Muy poco. "YouTube bloqueó el nuevo canal RT DE- RT auf Sendung. El hecho tuvo lugar durante el lanzamiento de la transmisión en alemán, estaba transmitiendo en vivo, estamos aclarando las causas", dice el comunicado del grupo RT. A su vez, la portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, María Zajárova, criticó las acciones del portal."No esperábamos ninguna otra cosa, cada quien felicita como puede, uno, con flores y buenos deseos, y el otro, echando cristal roto en los zapatos", afirmó Zajárova al referirse a que la eliminación se produjo el día del lanzamiento. Agregó que el canal fue bloqueado en el momento en que sus periodistas la estaban entrevistando.Es muy penoso que en Europa otra vez busquen pretextos para vandalizar y silenciar las voces de los medios alternativos que, como reza la consigna de nuestro grupo mediático, "cuentan lo que otros callan".Rusia y Latinoamérica apuntan a 'innovar' su cooperaciónLa necesidad de ampliar el tradicional esquema de cooperación ruso-latinoamericana llenándola de un mayor componente tecnológico, fue el tema central de un seminario sobre el estado actual y las perspectivas de la cooperación científico-técnica entre las partes celebrada en la Universidad Estatal Lingüística de Moscú [UELM].Entre otras personalidades, el evento fue protagonizado por el director del Centro de Programas Iberoamericanos de la UELM, Yan Burliay, destacado diplomático ruso con experiencia de trabajo en varios países de Latinoamérica, quien dijo a Sputnik que "ha llegado la hora" de impulsar la cooperación científico-técnica que, de acuerdo a sus palabras, se encuentra en su fase inicial, y donde los temas en los que más se ha avanzado son la "farmacéutica", así como la prospección y la extracción de hidrocarburos con tecnología rusa.Al mismo tiempo, subrayó que "Rusia está dispuesta a compartir sus 'know-how' con los socios latinoamericanos" para aportar al desarrollo de otros sectores de las economías regionales.En este contexto, Vadím Kulikov, director del Fondo Internacional de Desarrollo Tecnológico –una entidad que cuenta también con capital ruso–, expresó la disposición para invertir, tanto en la transferencia tecnológica, como también en la creación en Latinoamérica de las capacidades para que se convierta en una región innovadora.Por su pare, Egorov Ramírez, responsable del área de Ciencia Tecnología e Innovación de la Embajada de Perú en Moscú, manifestó que la nación andina "y los otros países de América Latina deben aprovechar la experiencia de Rusia en el campo científico-tecnológico para desarrollar proyectos e investigaciones conjuntas".En este contexto, Dmitri Belov, vicedirector del Departamento Latinoamericano de la Cancillería rusa, indicó que la cooperación científico-técnica con Latinoamérica abarca diferentes áreas, entre las cuales resaltó sectores como el sanitario, tratándose de los suministros de la vacuna anticovid Sputnik V a la región."Tampoco se puede pasar por alto nuestra cooperación en el campo de la preparación de especialistas, donde latinoamericanos exhiben un gran interés por estudiar en Rusia. Actualmente, centros docentes rusos albergan a varios miles de estudiantes provenientes de Latinoamérica: se trata, tanto de quienes aprovechan las más de 800 plazas gratuitas que anualmente ofrece la parte rusa a estudiantes latinoamericanos, como también de quienes vinieron a través de los acuerdos bilaterales entre universidades de ambos lados. También hay centros rusos de capacitación ubicados en países como Cuba, dedicado a la formación de especialistas para situaciones de emergencia. En lo que se refiere a la cooperación universitaria, me gustaría citar como ejemplo el caso de la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, que preparó un programa educativo espacial para alumnos y estudiantes de los países de Centroamérica", indicó.Gobierno socialista de España rechaza propuesta de ley de vivienda de organizaciones socialesEl Partido Socialista Obrero Español vota en contra de una Ley de Vivienda promovida por organizaciones sociales porque asegura que viola las competencias autonómicas. Los movimientos sociales han alzado su voz.Octavo Mandamiento conversó sobre este tema con Fernando Bardera, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

