https://mundo.sputniknews.com/20211216/alejandro-fernandez-rinde-un-hermoso-homenaje-a-su-padre-que-te-hara-llorar--video-1119407738.html

Alejandro Fernández rinde un hermoso homenaje a su padre que te hará llorar | Video

Alejandro Fernández rinde un hermoso homenaje a su padre que te hará llorar | Video

El 'rey de la ranchera', Vicente Fernández, ha fallecido a los 81 años tras una larga enfermedad. Su hijo Alejandro dio el último adiós a su padre al compartir... 16.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-16T18:28+0000

2021-12-16T18:28+0000

2021-12-16T18:28+0000

estilo de vida

🎭 arte y cultura

música

vicente fernández

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1119407660_0:305:856:786_1920x0_80_0_0_7eb3af2cd4890784f61fa2651c7bc36c.jpg

En la conmovedora publicación, acompañada del tema Me olvidé de vivir, se aprecia cómo el charro de Huentitán comparte el escenario con su hijo y lo abraza. El video también muestra a los hijos de Alejandro, algo que simboliza la eterna sucesión de las generaciones.La publicación rápidamente se viralizó y acumuló más de 1,3 millones de me gusta y más de 12.000 comentarios en apenas un día."Qué gran bendición tantos momentos maravillosos con tus dos amores, tu Padre y la música. Eres un ser muy afortunado al haber vivido esta historia tan llena de amor", comentó Thalía."Mejor dicho no se puede mi querido Alex. Y cantada pa que se entienda mejor", declaró, a su vez, el conductor Latin Lover. "Ay potro, ahora sí me hiciste llorar horrible. Qué bonito video, te quiero, te mando un abrazo fuerte", expresó la actriz Wendy González.En agosto, Fernández fue hospitalizado de emergencia en Guadalajara luego de haber sufrido una caída en su rancho Los Tres Potrillos: en ese entonces, se resbaló y se lesionó una de las vértebras. Luego, su estado de salud se complicó y tuvo que ser intubado. Falleció el 12 de diciembre tras varios meses en cuidados intensivos.

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

🎭 arte y cultura, música, vicente fernández, méxico