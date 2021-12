https://mundo.sputniknews.com/20211215/zajarova-moscu-solicita-de-eeuu-las-garantias-de-seguridad-1119347371.html

Zajárova: Moscú solicita de EEUU las garantías de seguridad

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia presentó oficialmente a EEUU sus iniciativas sobre las garantías de seguridad, declaró la portavoz del Ministerio ruso de Exteriores... 15.12.2021, Sputnik Mundo

El 15 de diciembre en Moscú se celebró una reunión entre el viceministro ruso de Exteriores Serguéi Riabkov y la subsecretaria de Estado de EEUU, Karen Donfried."Durante la reunión de hoy el viceministro de Exteriores Serguéi Riabkov se reunió con la subsecretaria de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos, se le entregaron a la parte estadounidense las iniciativas rusas en materia de seguridad", dijo Zajárova.La vocera señaló que se trata de ideas que varias veces formuló el presidente ruso. La semana pasada, el Ministerio de Exteriores ruso declaró que Moscú insistía en elaborar las garantías de seguridad en un plazo fijo de tiempo, y advirtió que introduciría una propuesta de garantías jurídicas de seguridad en el marco de la preparación para la nueva ronda del diálogo de estabilidad estratégica con EEUU.Según Exteriores, si la OTAN y EEUU no reaccionan a la exigencia de tales garantías por parte de Moscú podrá provocar una nueva vuelta a la confrontación.El 18 de noviembre el presidente ruso, Vladímir Putin, pidió al ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, conseguir de Occidente garantías de seguridad para el país.El mandatario subrayó que Rusia no quería conflictos en sus fronteras occidentales y reclamó a los países de la OTAN garantías "creíbles y duraderas".En una reciente videoconferencia con el líder estadounidense, Joe Biden, Putin le instó a dar garantías creíbles y vinculantes de que la OTAN no emplazará misiles de ataque cerca de las fronteras de Rusia.Según denuncian desde Moscú, los países de la OTAN, entre ellos Estados Unidos, están acumulando tropas y equipos militares cerca de las fronteras rusas y en los últimos años aumentaron sus acciones disruptivas.

