Un tiempo invernal insólito: así actúa el "bloqueo en omega" en España

Los últimos días en España están siendo cuanto menos inusuales por estas fechas de mediados de diciembre. En gran parte del país no se ven lluvias y el sol... 15.12.2021, Sputnik Mundo

A escasos días de Navidad (25 de diciembre), el panorama es poco común. Atrás quedaron las estampas navideñas como las de la fotografía, donde las familias se reúnen en las casas con sus bufandas de lana y sus jerséis más abrigados mientras ven caer la nieve por la ventana. Las borrascas no llegan a la península y el tiempo sigue siendo estable en España. ¿El motivo? El potente anticiclón situado entre el norte de Francia y las islas británicas, que impide que las tormentas se acerquen a buena parte de Europa.En muchas ciudades de España no llueve desde hace días, aunque en algunas zonas de la península se ven fuertes nieblas que seguirán siendo persistentes tal y como apunta la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esto se debe a que se está configurando un "bloqueo omega", es decir, un fenómeno meteorológico que se produce cuando las altas presiones impiden la circulación habitual de las borrascas de oeste a este.Esta situación produce una forma similar a la letra mayúscula omega del alfabeto griego: en el centro se encuentran las altas presiones, y las bajas presiones se concentran a los lados, por lo que no se permite el paso de las borrascas. Algunos expertos afirman que, de prolongarse en el tiempo, podría desatar episodios de contaminación y empeoramiento de la calidad del aire especialmente en las grandes ciudades.Por el momento el tiempo seguirá siendo estable sin lluvias (menos en Canarias) pero, eso sí, con nieblas y frío en los valles de los ríos. Al no haber cielos nublados se favorece la aparición del fenómeno de "inversión térmica", que consiste en que el aire frío se estanca en el fondo de los valles, a donde se dirige debido a que es más denso y pesado que el aire cálido.Se espera que los cielos permanezcan despejados como mínimo hasta el lunes 20 diciembre, por lo que a partir de entonces, puedes ir teniendo cerca el paraguas.

