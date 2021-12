https://mundo.sputniknews.com/20211215/tres-veces-cuando-mexico-arrastro-a-eeuu-en-conflictos-economicos-1119369348.html

Tres veces cuando México arrastró a EEUU en conflictos económicos

México y Estados Unidos enfrentan un nuevo conflicto en materia económica luego de que el Senado de EEUU propusiera crear incentivos fiscales para promover la... 15.12.2021, Sputnik Mundo

Sobre el tema, tanto el Gobierno mexicano como el canadiense han declarado que analizan qué medidas pueden tomar para contrarrestar la iniciativa que aún está en revisión en el Congreso estadounidense.Entre las posibles acciones, según la declaración del propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está la de acudir a un panel de solución de controversias, contemplado en los estatutos del T-MEC.Esta no sería la primera vez que EEUU y México se confrontan por un tema económico, pues en los últimos años se han resuelto diferentes controversias, la mayoría a favor del Gobierno mexicano.Transporte transfronterizoEl 11 de marzo de 2009, el entonces presidente de EEUU, Barack Obama, suspendió un programa demostrativo que permitía el libre tránsito vehicular entre fronteras, y que surgió en 2007 como parte de un panel de resolución de controversias iniciado desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).En respuesta a la cancelación del Programa Demostrativo de Apertura del Transporte Transfronterizo, el gobierno mexicano realizó un incremento a los aranceles de exportaciones de productos estadounidenses, los cuales ascendieron a más de 2.600 millones de dólares.Sería hasta finales de 2014 cuando ambas naciones llegarían a un nuevo acuerdo, el cual, de no ser cumplido, podría derivar en un incremento de aranceles avalado por la Organización Mundial de Comercio.Etiquetado de carneEn 2015, la OMC autorizó a México imponer a EEUU represalias por más de 560 millones de dólares por un conflicto en el etiquetado de la carne, razón por la cual el gobierno mexicano suspendió algunos de los beneficios que daba a su vecino del norte.Como solución, el Estado mexicano optó por aumentar los aranceles de importaciones estadounidenses de frutas, verduras, jugos, carne, productos lácteos, maquinaria, muebles y electrodomésticos, sanciones que no se aplicaron ya que EEUU desistió de su intento de etiquetar los productos originarios de México y Canadá.Esta sería la primera ocasión que la OMC apoyaría a México por un tema de etiquetado, aunque el respaldo se repetiría en 2017 cuando el organismo aprobó sanciones por más de 163,13 millones de dólares, cuando el gobierno estadounidense se negó a etiquetar con el sello Dolphin Safe el atún mexicano, en un acto calificado como discriminatorio por la dependencia.Aranceles a metalesEn julio de 2018, Estados Unidos anunció que implementaría aranceles globales del 25% a las importaciones de acero y del 10% a las de aluminio, con base en la Sección 232 de su Ley de Expansión Comercial.La medida fue apelada por México, quien impuso un 20% de aranceles a las importaciones estadounidenses de piernas, paletas, carne y embutidos de cerdo, manzanas, arándanos y papas. Asimismo, igualó el incremento del impuesto a la importación de productos de acero como placas, láminas, chapas, varillas y alambrón.El diferendo se solucionó en mayo de 2019 cuando EEUU decidió eliminar los aranceles de la Sección 232, aunque la Representación Comercial de la Casa Blanca advirtió que haría un "monitoreo agresivo" para evitar "aumentos repentinos" a las importaciones de acero y aluminio.

