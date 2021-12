https://mundo.sputniknews.com/20211215/organo-electoral-boliviano-rechaza-auditoria-a-elecciones-de-2020-1119369877.html

Órgano electoral boliviano rechaza auditoría a elecciones de 2020

Órgano electoral boliviano rechaza auditoría a elecciones de 2020

LA PAZ (Sputnik) — El Tribunal Electoral (TSE) de Bolivia rechazó, por considerarla innecesaria, la exigencia de comités cívicos y otros grupos opositores de... 15.12.2021, Sputnik Mundo

La declaración del jefe electoral salió al cruce de una nueva lista de demandas lanzada el día anterior por líderes cívicos y activistas de derecha reunidos en la ciudad sureña de Potosí, que incluía también el pedido de cambio de todos los miembros de que los tribunales electorales nacional y de los nueve departamentos.Los mismos grupos habían denunciado un supuesto fraude tras la publicación de los resultados de las elecciones de octubre de 2020, ganadas por el actual presidente con 55,1% de los votos válidos, pero no presentaron pruebas ni una denuncia formal en los tribunales. TransparenciaHassenteufel aseguró que el padrón electoral, objetado también por los grupos opositores que propugnan una "recuperación de la democracia", así como los procesos de votación, se caracteriza por la transparencia y ambos han sido avalados por misiones internacionales independientes.El actual padrón biométrico de votantes fue elaborado en 2009 por el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) por exigencia de la oposición conservadora y, según el presidente del TSE, es objeto de actualización permanente y abierta a cualquier ciudadano.El funcionario remarcó que el padrón "se va revisando permanentemente, casi cada día hay un proceso de actualización", porque los nuevos ciudadanos pueden inscribirse en cualquier momento y el sistema va eliminando a los difuntos."El padrón es un instrumento confiable (…), no nos parece conveniente en este momento llevar adelante la tarea de un nuevo padrón", insistió, señalando que solo después del censo nacional de 2022 podría verse la justificación técnica y económica de volver a empadronar a todos los electores.Sobre el pedido opositor de cambio de los vocales electorales, el presidente del TSE lo consideró una muestra de una desconfianza hacia las autoridades según su identidad política, algo que está extendido entre los bolivianos.Según la ley boliviana, no puede ser autoridad electoral un militante o pariente de un militante de un partido político.Todos los miembros actuales de los tribunales electorales fueron designados después del golpe de noviembre de 2019, cuando sus antecesores resultaron encarcelados por un presunto fraude ese año, en procesos que terminaron con el sobreseimiento de todos los acusados, por falta de pruebas.

