"No hubo golpe de Estado": AMLO celebra e ironiza por fallo de Suprema Corte sobre megaobras

En su conferencia de prensa de este 15 de diciembre desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano indicó que el señalamiento de la Corte se dio entorno al tema de transparencia y no sobre el contenido de fondo del acuerdo para proteger a las obras insignia de su gobierno, por lo que el documento seguirá vigente. López Obrador explicó que la razón por la cual se decidió crear este acuerdo es para que no se atrasen las obras por los trámites. "Este acuerdo lo firmé para que camine el elefante, para no atrasarnos", señaló AMLO, quien aplaudió la decisión de la Corte pues, dijo, la transparencia es "una regla de oro" de la democracia. El presidente mexicano ironizó sobre el tema y recordó que este acuerdo incluso le valió señalamientos de un golpe de Estado.Asimismo, el mandatario festejó el fallo de la Corte entorno al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), el cual decidió resolver que se tiene que hacer la consulta de revocación de mandato el 10 de abril con el presupuesto asignado al ente.

