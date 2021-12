https://mundo.sputniknews.com/20211215/moscu-y-pekin-una-solida-amistad-que-inquieta-a-occidente-1119367439.html

Moscú y Pekín: una sólida amistad que inquieta a Occidente

Moscú y Pekín: una sólida amistad que inquieta a Occidente

Putin-Xi: una cumbre que habla por sí solaMoscú y Pekín han confirmado una vez más que les unen unas relaciones de socios estratégicos basadas en una sólida amistad, el respeto mutuo y la determinación de estrechas aún más los lazos de buena vecindad. Muestra de ello es la reunión que celebraron este miércoles a través de una videoconferencia el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping.El encuentro se celebró en medio de varios desafíos de política exterior para ambas naciones. Para Rusia, estos desafíos están relacionados con la actividad de la OTAN en el territorio de sus países vecinos y con las tensiones en torno a Ucrania, mientras que China se enfrenta a alianzas en su contra en la región del Indo-Pacífico y a la actividad en torno a Taiwán: la isla que Pekín considera parte de su territorio y con la que EEUU mantiene estrechas relaciones.Algo que resulta sintomático es que, si el pasado 7 de diciembre, horas antes de celebrar una videoconferencia con el presidente de EEUU, Joe Biden, Putin dijo en una reunión que le espera "una actividad protocolaria", ya las primeras imágenes televisadas de su cita virtual con Xi dejaron claro que se trata de un encuentro de dos estadistas unidos por una sincera amistad."Estimado presidente Xi Jinping, mi querido amigo, me alegra mucho verle. Reciba mis saludos. Me alegra poder comunicarme con usted por videconferencia directa. Esto nos permite abordar a fondo el desarrollo de las relaciones ruso-chinas, nuestra asociación global y las interacciones estratégicas. Considero que estas relaciones son un verdadero ejemplo de cooperación interestatal en el siglo XXI", resaltó el jefe del Kremlin.No cabe duda que esta apreciación de las relaciones entre Moscú y Pekín no va a añadir optimismo a EEUU y sus aliados que señalan a Rusia y China como sus enemigos principales. El presidente Putin recalcó que "a pesar de las restricciones de carácter sanitario y epidemiológico que persisten, nos encontramos en contacto permanente"."En mayo pasado, en el formato de un videopuente, dimos el pistoletazo a la construcción conjunta en China de cuatro bloques de una central atómica. En junio celebramos una videoconferencia dedicada al 20º aniversario del gran acuerdo ruso-chino. Abordamos por teléfono los asuntos acuciantes de la vida internacional, en particular, el problema afgano. El año en curso, enfocado a través del prisma de nuestras relaciones, ha transcurrido bajo el signo del 20ºaniversario de la suscripción del Acuerdo de buena vecindad, amistad y cooperación que fue prolongado por otros cinco años", detalló Putin.Para el líder ruso, la realización consecutiva de este documento básico que refleja plenamente las profundas tradiciones históricas de amistad y entendimiento mutuo entre los pueblos de Rusia y China, ha permitido subir las relaciones bilaterales a una altura sin precedentes.A su turno, Xi Jinping también saludó a Putin como a su "viejo amigo" y se mostró "muy contento" de celebrar esta segunda videoconferencia en lo que va de año, que es "nuestra reunión número 37 desde 2013", recalcó el líder chino al expresar su apreciación de las actividades de su par ruso."Últimamente, durante distintos eventos usted ha dado una alta apreciación a las relaciones chino-rusas calificándolas de ejemplo de relaciones interestatales en el siglo XXI. Usted apoyó firmemente los esfuerzos de China para defender los intereses nacionales clave y se opuso enérgicamente a los intentos de crear una brecha entre nuestros países. Lo valoro mucho", resaltó Xi.El líder chino dijo estar dispuesto a hacer junto a Putin un balance de los resultados de desarrollo de las relaciones bilaterales a lo largo de este año y trazar los planes para una consolidación ulterior de la cooperación en distintas esferas "en aras de desarrollo sostenible y de calidad de nuestras relaciones bilaterales".Arde el teléfono de PutinEl presidente de EEUU, Joe Biden, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, el presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, el mandatario de Francia, Emmanuel Macron. Todos ellos han mantenido reuniones telemáticas en los últimos días con el jefe de Estado ruso, Vladímir Putin, con la particularidad que las últimas tres las mantuvo entre este lunes y martes.Todas estas reuniones tuvieron temas calientes de actualidad como factor común: la situación en el Este de Ucrania, y la expansión de la OTAN hacia países limítrofes con Rusia. Así, Putin ha dejado constancia de dos hechos concretos. Según comunicó este martes el Kremlin, "el presidente ruso destacó la importancia de empezar de inmediato las negociaciones internacionales para desarrollar garantías legalmente fijadas que excluyan cualquier nuevo avance de la OTAN hacia el este y el despliegue de armas que amenacen a Rusia en sus estados vecinos, en primer lugar en Ucrania".La nota destaca que este tema también se discutió durante la reciente videoconferencia del 7 de diciembre con el presidente de EEUU, Joe Biden. El texto incide en que "el líder ruso pidió a los socios franceses ser comprensivos con las preocupaciones expresadas y participar en la discusión".En este contexto, hay que recordar que durante los últimos años Rusia ha denunciado de forma reiterada que los Estados de la OTAN, entre ellos EEUU, acumulan tropas y equipos militares cerca de las fronteras rusas.Por otra parte, Putin le presentó a Macron ejemplos claros de la violación de dichos acuerdos por parte de Kiev, según informó este martes la oficina de prensa del Kremlin. "Las dos partes expusieron sus evaluaciones de principio de la situación formada en torno a Ucrania. Vladímir Putin adujo ejemplos concretos de la violación por Kiev de los Acuerdos de Minsk, que constituyen la base de la solución de la crisis interna ucraniana y no tienen alternativa", comunicó.Mientras, en su conversación con su par de Finlandia, Sauli Niinistö, "Putin ha vuelto a recalcar que es necesario lanzar sin dilaciones las negociaciones con EEUU y la OTAN con el fin de elaborar las garantías internacionales de seguridad para nuestro país, que excluyan el avance de la Alianza hacia el este y el emplazamiento en Ucrania y otros Estados limítrofes de los sistemas de armas que presenten amenaza para Rusia", según un comunicado del Kremlin.Al evaluar la situación en Ucrania, Putin hizo hincapié en que es necesario lograr que Kiev cumpla de modo pleno e incondicional el Complejo de Medidas especificadas en los Acuerdos de Minsk, al constatar que las autoridades ucranianas cifran esperanzas en el uso de la fuerza, y utilizan en Donbás armas pesadas y drones militares, violando con eso estos Acuerdos.En este punto es importante mencionar unas declaraciones que realizó también este martes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. "Seguimos consultando de cerca con nuestros aliados y socios europeos para determinar el mejor formato para las conversaciones de seguridad que acordaron el presidente [Joe] Biden y el presidente [Vladímir] Putin, y estamos consultando de cerca con nuestros socios sobre cómo proceder", dijo Psaki en una rueda de prensa.En este contexto, Psaki añadió que EEUU considera importante participar en la diplomacia, después de que Rusia advirtiera que podría verse obligada a desplegar misiles nucleares de alcance intermedio en Europa si los sistemas de armas estadounidenses de este tipo aparecen en el continente.Chile: recta final hacia su futuroEl país sudamericano entra en la recta final para su decisiva segunda vuelta presidencial que será disputada entre el diputado progresista Gabriel Boric y el parlamentario de extrema derecha José Antonio Kast, quien abiertamente ha reivindicado al pinochetismo. ¿Qué está en juego?, ¿qué dicen las encuestas?Octavo Mandamiento ha conversado sobre este tema con Taroa Zúñiga, miembro del Comité Coordinador de Argos, Observatorio Internacional de Migraciones y Derechos Humanos, y responsable de medios en español de Globetrotter.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

