https://mundo.sputniknews.com/20211215/mexico-sobre-el-conflicto-por-autos-electricos-eeuu-no-esta-teniendo-vision-completa-de-las-cosas-1119362277.html

México sobre el conflicto por autos eléctricos: "EEUU no está teniendo visión completa de las cosas"

México sobre el conflicto por autos eléctricos: "EEUU no está teniendo visión completa de las cosas"

La secretaria de Economía de México, Tatiana Clouthier, reiteró que el Gobierno mexicano está preocupado por la iniciativa del Senado de Estados Unidos para... 15.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-15T17:47+0000

2021-12-15T17:47+0000

2021-12-15T17:50+0000

américa latina

eeuu

automóviles

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1119362398_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_36519baf1b9997a7f720cd7b82d12e39.jpg

Tras la presentación el programa Invest in Mexico, Clouthier Carrillo afirmó que están "mortificados y ocupados" por la propuesta de otorgar créditos fiscales hasta por 12.500 dólares a quienes compren vehículos eléctricos o híbridos que se ensamblen en EEUU.Al respecto, la funcionaria federal consideró que los congresistas están privilegiando su agenda electoral a la agenda de la relación bilateral con México."Creemos que EEUU a lo mejor no está teniendo la visión completa de las cosas y los senadores están cercanos a ver la fecha de la elección y no una fecha de vida, la fecha de vida significa continuidad de las fronteras, naciones y no sólo eso, de los compromisos con vecinos, amigos y socios", declaró la secretaria de Economía.Clouthier Carrillo aclaró que no están en contra de los incentivos a autos eléctricos, "sino que ellos vayan no a las empresas, sino que vayan de forma directa al comprador", algo que, aseguró, también ha criticado la Unión Europea y Canadá, país firmante del T-MEC.La declaración de la secretaria de Economía se da poco después de que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, confirmó que analizan las medidas a implementar para contrarrestar el efecto de la iniciativa del Senado de EEUU, entre ellos, proponer sus propios incentivos fiscales.

https://mundo.sputniknews.com/20211214/mexico-apelaria-a-un-panel-del-t-mec-si-eeuu-aprueba-subsidios-para-autos-electricos-1119306951.html

eeuu

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, automóviles, méxico