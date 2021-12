https://mundo.sputniknews.com/20211215/las-palabras-de-la-casa-blanca-sobre-el-envio-de-militares-a-europa-atizan-las-fobias-antirrusas-1119332473.html

Las palabras de la Casa Blanca sobre el envío de militares a Europa atizan las "fobias antirrusas"

Las palabras de la Casa Blanca sobre el envío de militares a Europa atizan las "fobias antirrusas"

MOSCÚ (Sputnik) — Las declaraciones de la Casa Blanca sobre el posible envío de militares a Europa del Este fomentan las fobias antirrusas y los ánimos... 15.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-15T03:25+0000

2021-12-15T03:25+0000

2021-12-15T03:25+0000

internacional

rusia

europa

eeuu

campaña antirrusa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106839/09/1068390974_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1000aa0792660a6be14cfc01596ebf9f.jpg

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, comentó más temprano que Washington podría enviar a militares a Europa del Este en caso de agravarse la situación en torno a Ucrania.Riabkov señaló que las palabras de Psaki "van dirigidas a caldear los ánimos revanchistas en Kiev y fomentar las fobias antirrusas".En tanto, desde finales de octubre Occidente acusa a Rusia de concentrar sus fuerzas cerca de la frontera con Ucrania y preparar una ofensiva contra ese país. Algunos medios estadounidenses, citando a los servicios de inteligencia, afirmaron que Rusia podría invadir Ucrania a comienzos de 2022.Rusia ha declarado repetidamente que no amenaza ni tiene la intención de atacar a nadie.A la vez, Moscú denunció el incremento de la presencia militar de la OTAN en la región del mar Negro, que incluye buques de guerra con misiles a bordo, aviones estratégicos de EEUU y ejercicios a gran escala, algunos de ellos no programados.Moscú advirtió que no pasará por alto las acciones que sean potencialmente peligrosas para sus intereses.

https://mundo.sputniknews.com/20211008/el-kremlin-la-otan-no-es-un-mecanismo-de-cooperacion-sino-un-bloque-antirruso-1116889227.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, europa, eeuu, campaña antirrusa