La vacunación anti-COVID será obligatoria para varias categorías de los empleados en Italia

ROMA (Sputnik) — La inmunización obligatoria contra el coronavirus para el personal escolar y sanitario, militares, policías y agentes de servicios secretos... 15.12.2021, Sputnik Mundo

Según precisa, los empleados de las categorías indicadas no solo deben ponerse las dos primeras inyecciones, sino también recibir la dosis de refuerzo.Los trabajadores que rechacen someterse a la vacunación serán suspendidos inmediatamente y no podrán cobrar el sueldo, pero no se enfrentarán con consecuencias disciplinarias y mantendrán su puesto de trabajo.Además, para las categorías de trabajadores no sanitarios está prevista una multa que puede variar entre 400 y 3.000 euros y, si el empleado vuelve a infringir las disposiciones gubernamentales relativas a la vacunación, la sanción se duplicará.

