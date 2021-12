https://mundo.sputniknews.com/20211215/la-exclusiva-moneda-de-15-euros-llega-a-espana-1119345365.html

La exclusiva moneda de 1,5 euros llega a España

La exclusiva moneda de 1,5 euros llega a España

La FNMT comercializará 12.000 unidades de esta moneda, ideada como moneda bullion, la primera de España. Está hecha de oro fino y contará con un lince en su... 15.12.2021, Sputnik Mundo

En cualquier divisa los valores son absolutos. En el caso del euro, las monedas existentes son de 5, 10, 20 o 50 céntimos y de 1 o 2 euros. Los decimales no tienen cabida en el fondo de la cartera. Al menos, hasta el último anuncio de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT). Y es que la institución pondrá en circulación desde diciembre monedas de 1,5 euros.Eso sí, no estamos ante una pecunia de uso frecuente. No está pensada para intercambiar por bienes o servicios, sino como un objeto de coleccionista. Se trata de una moneda de inversión o bullion. Es decir, su valor no está en lo que cifra su metal, sino en el que puede acumular con el paso del tiempo. Motivo por el que la entidad tan solo tiene la intención de acuñar 12.000 unidades.Estas monedas tienen forma circular, disponen de un diámetro de 37 milímetros y pesan una onza troy, equivalente a poco más de 31,103 gramos. Su material de fabricación es oro fino. En su cara se marca el valor de 1,5 euros, acompañado de la cabeza de un lince ibérico, la leyenda que indica el animal y un bordeado de piñones. En el anverso, se encuentran las leyendas de un real de a ocho entre las columnas de Hércules y el lema "Plus Ultra", conjunto que navega en un mar agitado. En la parte superior aparece la leyenda "Felipe VI Rey de España".Los interesados en conseguirla tendrán que esperar a la comunicación oficial que lanzará la FNMT en los próximos días. No obstante, adelanta que estarán disponibles en su página web o en entidades contratadas por el organismo para su comercialización. La cifra a abonar para su compra no será el valor que marca el reverso, sino que esta dependerá del precio Spot del oro REUTERS XAU=, precio en tiempo real de las transacciones de compra venta de oro físico en ese momento, más un margen del 10%.La FNMT acuña estas monedas por cuenta del Estado desde el último trimestre del año 2021. Estas serán entregadas al Banco de España a través de los documentos representativos de las pecunias. Una vez la Fábrica haya pagado al Tesoro Público su valor facial podrá comercializarlas. En breves, el "euro y medio" formará parte de la historia de las divisas en España.

