https://mundo.sputniknews.com/20211215/google-promete-despedir-a-los-empleados-que-rechacen-vacunarse-contra-el-coronavirus-1119345499.html

Google promete despedir a los empleados que rechacen vacunarse contra el coronavirus

Google promete despedir a los empleados que rechacen vacunarse contra el coronavirus

MOSCÚ (Sputnik) — La compañía Google advirtió a sus empleados que serían despedidos en caso de que incumplan la política corporativa, la cual exige que todos... 15.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-15T13:38+0000

2021-12-15T13:38+0000

2021-12-15T13:39+0000

internacional

google

vacunación

coronavirus

pandemia de coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108233/78/1082337869_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_a6f6ea9960da7181dc425241b739cede.jpg

En una circular difundida por la dirección de Google, se ordenó a los empleados que proporcionaran antes del 3 de diciembre a la compañía una información verificada sobre la vacunación o sobre la imposibilidad de vacunarse por razones médicas o religiosas.El texto indica que los trabajadores que no proporcionen la información sobre la vacunación anti-COVID hasta el 18 de enero serán enviados a pasar unas "vacaciones administrativas pagadas" de 30 días. Al terminar ese plazo, los empleados no vacunados se verán obligados a tomar una licencia no remunerada de seis meses. En cuanto expire ese período, esas personas serían despedidas.Como se señaló, a diferencia de otras compañías tecnológicas que permiten el trabajo remoto, Google puede exigir que sus trabajadores estén presentes en la oficina tres días a la semana.A finales de noviembre al menos 600 empleados de Google se opusieron en una carta colectiva a la decisión de la compañía de vacunar a todos sus trabajadores contra el coronavirus.En ese momento se prometió que los trabajadores podrían renunciar a ponerse el fármaco por razones religiosas o por circunstancias médicas, y el permiso de no vacunarse se otorgaría a esas personas de manera individual.La Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, ordenó previamente que todas las compañías del país norteamericano con más de 100 empleados aseguraran hasta el 18 de enero su vacunación completa o garantizaran la realización de pruebas regulares. El canal televisivo recordó que, no obstante, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito decidió suspender esta norma.

https://mundo.sputniknews.com/20211112/vacunacion-anti-covid-a-las-buenas-o-a-las-malas-1118166940.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

google, vacunación, coronavirus, pandemia de coronavirus