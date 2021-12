https://mundo.sputniknews.com/20211215/filman-un-pez-muy-raro-que-tiene-la-cabeza-transparente-en-california--video-1119368347.html

Filman un pez muy raro que tiene la cabeza transparente en California | Video

Los científicos han captado imágenes de un pez con una cabeza redondeada y translúcida, en la que se logra apreciar unos ojos verdes en forma de globo

El llamado pez de ojos de barril (Macropinna microstoma), es la especie menos abundante que habita a profundidades extremas. De hecho, los científicos del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterrey (MBARI) realizaron más de 5.600 inmersiones y grabaron 27.600 horas de video, pero solo en nueve ocasiones han conseguido avistar esta especie."El pez de ojos de barril apareció por primera vez muy pequeño en la distancia azul, pero inmediatamente supe lo que estaba viendo. No se podía confundir con otra cosa", señaló el acuarista principal del MBARI, Thomas Knowles. También explicó que, para el momento del encuentro, el vehículo operado por control remoto (ROV) estaba navegando a una profundidad de unos 650 metros en el Cañón Submarino de Monterrey, uno de los más profundos de la costa del Pacífico.La emoción recorría la sala de control a medida que el acuarista Knowles mantenía la cámara del ROV enfocada, mientras el piloto conservaba el robot submarino apuntando al pez. "Todos sabíamos que se trataba de una experiencia única en la vida", ya que la escurridiza criatura se ve muy raramente, expresó Knowles.Qué se sabe sobre este misterioso pezLos ojos del pez son increíblemente sensibles a la luz y brillaban con un color verde intenso cuando eran alumbrados por el vehículo, lo que se puede ver fácilmente pues tiene un escudo transparente lleno de líquido que cubre su cabeza. Además pueden orientarse hacia arriba, y pueden desplazarse a la parte superior de la cabeza, o hacia delante, explicaron los científicos.Según investigaciones del acuario publicadas en 2008 en la revista científica Copeia, se cree que los peces ojos de barril permanecen inmóviles esperando a que sus presas, como el zooplancton y las medusas, pasen por encima. Esta capacidad de flotar la realiza utilizando un conjunto de aletas anchas y planas que se extienden por su cuerpo.Delante de los ojos se sitúan dos cápsulas de color oscuro que contienen los órganos que el pez utiliza para oler. Cuando detecta un pequeño crustáceo flotando, se eleva para atrapar a la criatura con su boca mientras gira sus ojos hacia delante para poder ver hacia dónde se dirige.Los científicos especulan que el pez utiliza su escudo transparente de la cabeza como protección contra las células urticantes de los tentáculos de los sifonóforos, que son organismos similares a las medusas y capturan a sus presas con sus tentáculos para arrebatarles el alimento, como muestra un vídeo del MBARI publicado en 2009.El hábitat del pez ojos de barril abarca desde el Mar de Bering hasta Japón y Baja California. Viven en la zona crepuscular del océano, que se encuentra entre 200 y 1.000 metros bajo el agua. Esta criatura en particular prefiere estar a entre 600 y 800 metros de profundidad, cerca del punto donde el agua se sumerge en la oscuridad total, según el MBARI."No tenemos ninguna idea del tamaño de la población, excepto en un sentido relativo", declaró a Live Science, el acuarista principal del MBARI, Bruce Robison, quien aseguró que la mayoría de los aspectos de su historia natural siguen siendo desconocidos y gran parte de lo que creen saber sobre ellos se basa en especulaciones.La extraña criatura fue descrita por primera vez en el año 1939, cuando unos pescadores capturaron estos ejemplares con sus redes. Sin embargo, no presentaban los escudos transparentes en sus cabezas porque fueron destruidos en la captura. Y no fue hasta la década del 2000 que se supo de este escudo transparente, cuando los científicos del MBARI vieron el pez por primera vez en su hábitat natural."No teníamos ninguna ambición de capturar este animal", ya que el acuario no está preparado para cuidar de este pez tan poco conocido, agregó Knowles.En la primavera de 2022, el Acuario de la Bahía de Monterey inaugurará una nueva exposición llamada Into the Deep: Exploring Our Undiscovered Ocean (En las profundidades: explorando nuestro océano desconocido), en la que se expondrán todo tipo de criaturas de las profundidades, desde isópodos gigantes hasta arañas de mar y gelatinas de vientre de sangre, según el sitio web del acuario.

