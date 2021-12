https://mundo.sputniknews.com/20211215/esta-semana-es-la-ultima-oportunidad-de-ver-al-cometa-leonard-1119361118.html

Esta semana es la última oportunidad de ver al cometa Leonard

El cometa Leonard se aleja de la Tierra, por lo que esta semana es la última oportunidad de verlo al atardecer en su viaje con dirección a Venus, hasta el... 15.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-15T17:24+0000

2021-12-15T17:24+0000

2021-12-15T17:26+0000

ciencia

espacio

universidad nacional autónoma de méxico (unam)

la luna

sol

🪐 astronomía

venus

cometa leonard

Este cuerpo astronómico tuvo su mayor punto de acercamiento a nuestro planeta el 12 de diciembre, momento en que científicos de todo el mundo lo capturaron en imágenes, explicó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en un comunicado.Para verlo estos días hay que enfocar la mirada hacia Venus, pues Leonard se aleja en esa dirección luego de haberse mostrado con menor brillo del esperado, explicó el investigador del Instituto de Astronomía de la universidad Fernando Ávila."Leonard continúa visible hasta el 19 de diciembre, especialmente en las regiones donde no hay nubes o contaminación lumínica, sólo es necesario buscar a Venus (el punto más brillante en el cielo después de la Luna) y a medida que se aleja se recomienda utilizar binoculares o pequeños telescopios", detalló el astrónomo."Se le ha hecho un seguimiento todas las noches por expertos de todo el mundo y es lo que permite hacer un pronóstico de cómo va el brillo; lamentablemente no ha cumplido las expectativas, el brillo aparente del cometa se ha estancado y esto depende de su composición interna, por eso es tan difícil saber", explicó Ávila.El especialista explicó que Leonard viajó acompañado de meteoros de la lluvia de estrellas Gemínidas, la cual pudo captarse desde la sede en Tonantzintla, Puebla, del Observatorio Astronómico de la UNAM, mediante un pequeño telescopio, pues estos cuerpos no requieren instrumentos más desarrollados.Los cometas cargan grandes bloques de hielo congelado que se subliman conforme se acercan al Sol, lo que produce colas muy brillantes, explicó el astrónomo, sin embargo en ocasiones llevan una especie de costra de roca que no permite que salgan bien sus gases, lo que los vuelve más opacos."A medida que se acerca al astro rey para los astrónomos es posible ver cómo es el cometa en su estructura interna, y en el caso de Leonard se conoce un poco más de las proporciones de hielo y roca que tiene", divulgó la UNAM.Cuando se presente la Luna llena su brillo opacará toda posibilidad de avistar a Leonard, refirió el científico, por lo que es necesario aprovechar esta semana para encontrarlo.Este viaje de Leonard es su último paso por el sistema solar, luego será expulsado hacia el espacio exterior, por lo que el astrónomo llamó a la población a aprovechar y buscar avistarlo en esta oportunidad única.El universitario recordó que en 2020 pasó el cometa Neowise, más brillante que Leonard.

