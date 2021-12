https://mundo.sputniknews.com/20211215/esta-es-la-receta-de-beatriz-gutierrez-muller-para-combatir-la-violencia-en-mexico-1119355244.html

Esta es la receta de Beatriz Gutiérrez Müller para combatir la violencia en México

La escritora y académica mexicana Beatriz Gutiérrez Müller invitó a "los violentos" a hacer una tregua y tomar un libro, como una estrategia para reducir los... 15.12.2021, Sputnik Mundo

Gutiérrez Müller participó este 14 de diciembre en el evento Fandango por la lectura organizado como parte de la Estrategia Nacional de Lectura, en el municipio de Ciudad Obregón, en Sonora.Acompañada del gobernador Alfonso Durazo y de la actriz Yalitza Aparicio, la coordinadora de Memoria Histórica y Cultural de México afirmó el internet, los teléfonos y los videojuegos vuelven difícil la promoción de la lectura entre los jóvenes.Sin embargo, Beatriz Gutiérrez afirmó que le gustaría entregarle un par de libros a quienes "hacen travesuras y perturban a la gente y le quitan su paz y tranquilidad (…), a todos los violentos que rompen e irrumpen en las casas, en las calles" y "le quitan lo más sagrado que tiene un hombre, una mujer o un niño: su paz, la paz de su alma", como un acto de tregua."A ellos que están oyendo allá, muy lejos o muy cerca, hay que regalarles también un libro y decirles: 'Tregua, por favor, lee, lee, para que no ataques a nadie'. Porque nadie que tiene un libro –y los he estado estudiando a ustedes- le pega a nadie", afirmó.Gutiérrez Müller aseveró que su lema es "leer para la paz", pues mientras se tenga un libro no se puede agredir a nadie."Ningún lector es un agresor, de modo que a todos los agresores de estos pueblos y a los que violentan la paz de las personas, de las familias y de la nación, les decimos: 'Toma un libro, deja de hacer lo que haces y toma un libro'. Es el arma más poderosa que tiene una nación para vivir en paz", sostuvo.

