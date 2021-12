https://mundo.sputniknews.com/20211215/espana-comienza-a-completar-la-vacunacion-de-su-poblacion-con-los-ninos-1119362799.html

España comienza a completar la vacunación de su población con los niños

España comienza a completar la vacunación de su población con los niños

BILBAO (ESPAÑA) (Sputnik) — El 15 de diciembre comenzó en todo el territorio español la vacunación contra el COVID-19 de los niños de entre 5 y 11 años; el... 15.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-15T18:10+0000

2021-12-15T18:10+0000

2021-12-15T18:24+0000

vacunación

españa

bilbao

covid-19

vacunación contra el covid-19

vacunación contra el covid-19 en españa

niños

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1119363429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9ab35a8ba37ad06ddc8ffdaaa681273c.jpg

"Hoy es un día de emociones", subrayó la ministra española de Sanidad, Carolina Darias, quien revistió de sentimientos su visita a un centro médico de la región meridional de Castilla-La Mancha, la misma donde comenzó hace un año el exitoso plan de vacunación nacional, que tiene hoy en día inmunizada a casi el 90% de la población adulta.Darias destacó además, tras hablar con alguno de los niños que abrían el proceso de vacunación, cómo "sabían que para ellos era importante; pero también para sus seres queridos", en la línea de los expresado por alguno de los pequeños entrevistados por las televisiones nacionales, que parecían venir con la lección aprendida, dadas las numerosas horas que los medios de comunicación aún dedican al COVID-19 en el país.Lo cierto es que, con los últimos datos publicados el 14 de diciembre; en el grupo de edad de entre 5 y 11 años se produjeron en los últimos 14 días 648,64 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes.Una cifra que supera ampliamente a las que presentan el resto de los grupos etarios, donde solo se supera la incidencia de los 500 casos en la franja de edad de entre 40 y 49 años; y muy ligeramente: 513,98 casos.Según los estudios publicados en los últimos meses, los niños no representan un especial peligro como contagiadores, pero las autoridades españolas sí que están decididas a reducir o contener las cifras de la presencia del virus en la sociedad en puertas de las celebraciones navideñas, vista la experiencia de enero de este año, con una letal tercera ola de COVID-19 en el país.Además, como apuntó el epidemiólogo y pediatra Quique Bassat en una entrevista en la televisión pública TVE, "se trata de normalizar su vuelta a las aulas, dado que ahora mismo cualquier menor de 12 años que es contacto directo de un positivo tiene que aislarse en casa y nos gustaría que pudiesen seguir yendo a la escuela", señaló este experto del Instituto de Salud Global de Barcelona.De mayor a menorSegún informó el Ministerio de Sanidad y siguiendo la misma lógica que en el Plan de Vacunación general, se comenzó a administrar los pinchazos por los niños de mayor edad de este grupo (10 y 11 años) y por los niños que sufren patologías de alto riesgo.La vacuna elegida está desarrollada por Pfizer/BioNTech y lleva el nombre de Comirnaty. Según informó Sanidad, mostró una eficacia frente al COVID-19 sintomático del 90,7% en los ensayos clínicos con niños y niñas entre 5 y 11 años.El intervalo entre dosis debe ser al menos de 8 semanas para conseguir mejor respuesta inmune y mejor perfil de seguridad, según las autoridades.Los niños que hayan pasado la infección por SARS-CoV-2 se vacunarán con una sola dosis, pasadas cuatro semanas del diagnóstico. Los que se infecten tras la primera dosis tendrán que esperar cuatro semanas después de detectar la infección y no menos de ocho desde el primer pinchazo.En España, la gestión de la Sanidad pública está derivada a las regiones, por lo tanto, dependiendo del territorio, la vacunación se está haciendo en los colegios, en los ambulatorios, o incluso algunas regiones han vuelto a organizar los llamados vacunódromos con los que durante la pasada primavera y verano se vacunó al grueso de la población adulta en estadios de fútbol, plazas de toros y otro tipo de grandes recintos.Los padres de los menores tienen que firmar el permiso para vacunar al menor y, a tenor de la respuesta en las primeras horas, la respuesta está siendo masiva; algo que fue agradecido por la ministra Darias en el inicio de esta jornada del 15 de diciembre.Está previsto que la campaña se extienda más allá del periodo navideño. De hecho a las 1,3 millones de dosis llegadas al país el pasado 13 de diciembre, está previsto que se le añadan otros dos millones de vacunas infantiles en enero."Durante las próximas semanas vamos a seguir siendo un ejemplo al mundo tanto en la dosis de recuerdo como en las dosis de los más pequeños", presumía el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en un acto con empresarios sobre energías renovables en el que las cuestiones relativas a la pandemia volvían a asomarse en un país que no consigue decirle adiós del todo al asunto que ha mediatizado la vida cotidiana en los últimos dos años.

https://mundo.sputniknews.com/20211213/llega-a-espana-la-primera-remesa-de-vacunas-pediatricas-contra-el-covid-19-1119260544.html

https://mundo.sputniknews.com/20211125/-la-ema-aprueba-la-vacuna-de-pfizer-para-ninos-de-5-a-11-anos-1118642215.html

bilbao

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vacunación, bilbao, covid-19, vacunación contra el covid-19, vacunación contra el covid-19 en españa, niños