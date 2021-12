https://mundo.sputniknews.com/20211215/era-muy-grande-y-generosa-decenas-de-espanoles-dan-el-ultimo-adios-a-la-actriz-veronica-forque-1119343764.html

"Era muy grande y generosa": decenas de españoles dan el último adiós a la actriz Verónica Forqué

La capilla ardiente de la intérprete, instalada en el Teatro Español de Madrid, reúne a compañeros de profesión, familiares, políticos, amigos y admiradores... 15.12.2021, Sputnik Mundo

Después de un sepelio más íntimo en el tanatorio de San Isidro, Verónica Forqué tuvo su homenaje público en el centro de Madrid. El escenario del Teatro Español, ubicado a pocos metros de la Puerta del Sol, se convirtió en una capilla ardiente por donde desfilaron decenas de personas. Una música de piano acompañaba a las imágenes que iban sucediéndose sobre el ataúd. Antes de su apertura, a las 11 de la mañana, ya había gente esperando a rendir homenaje a esta laureada actriz. Y según transcurría el día, a los anónimos aficionados que se presentaban con flores o un silencioso pésame se sumaron los compañeros de profesión, cargos políticos o amistades."He trabajado con ella y con su familia y quería venir a despedirla y dar un abrazo", respondía el actor Paco León a primera hora. Según ha recordado, estuvo con Verónica Forqué hace poco, y su muerte la considera "un accidente laboral", tal y como lo había definido antes Yolanda Ramos. En esos instantes también entraban Beatriz Rico, visiblemente emocionada, o el cocinero Pepe Domínguez, compañero en MasterChef Celebrity, la última aparición televisiva. Escueto en palabras, ha querido mostrar su apoyo a la familia y recordarla, tal como hizo cuando saltó la noticia en una imagen de Instagram: "¡Qué triste me dejas! Me quedo con tu sencillez, con tu amabilidad, con tu dulzura, con tu profesionalidad, con tu cariño. Qué suerte haberte conocido y disfrutado. En la Plaza de las Cadenas te espero. Te quiero, Verónica", había escrito Domínguez.Más tarde se unió a este sobrio homenaje Mariano Barroso, presidente de la Academia de Cine, mostrando su cariño. Beatriz Rico, otra intérprete y amiga, apenas pudo articular palabras por el golpe del suceso. Y hacia mediodía, Andrea Levy, delegada de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, hacía alusión a su "ternura" y su "sonrisa". "Era una actriz única, con la que era fácil empatizar y es una triste pérdida", comentaba. Respaldando la presencia oficial acudió la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que alabó su calidad y la recordó con mucho cariño. "Siempre era agradable", concluyó, afirmando que Madrid "ha perdido mucho" con su fallecimiento.Ante el revuelo y los rostros conocidos se congregó un grupo de curiosos. "Ha muerto muy joven", se escuchaba comentar a dos señoras. "Me gustaba mucho. Era muy buena gente, muy grande y generosa", resumía otra asistente. Lorenzo Morillas, de 80 años, había reservado la mañana para rendir homenaje a Forqué, a pesar de tener que trasladarse desde otro punto de la ciudad. "Ha sido una persona que ha estado siempre en su sitio. Le tenía mucho aprecio por las películas y las series", murmuraba.Diego Ferro, un actor de 34 años, y Gema Calvo, de 42, venían en nombre de la Cinemateca Pedro Zerolo, en el barrio de Lavapiés. "Me dio clases y solo puedo definirla como una diosa terrenal. Estaba llena de amor y también lo necesitaba. Era una luz y muy espiritual", describía él, que puso de nombre Kika a su perro en honor a su papel en esta película de Pedro Almodóvar. "Me encantaba desde pequeña. La he venerado siempre. Me quedé en shock cuando me enteré", zanjaba ella.La muerte de la actriz, con 66 años, se confirmó el 13 de diciembre tras hallarla sin vida en su piso de Chamberí. Al principio se habló de un suicidio y se recordaron sus recientes confesiones en el reality culinario MasterChef Celebrity. Abandonó este programa por no sentirse bien y no poder dar más de sí misma, explicaba tras una racha de polémicas que condujeron a una inmensa presión mediática. De hecho, una de los asuntos repetidos con su deceso fue la importancia de la salud mental y las consecuencias de los insultos en redes sociales. Verónica Forqué, habitual desde hacía décadas en películas y series españolas, se había ganado las alabanzas de los espectadores tras clásicos de televisión como Pepa y Pepe o filmes como Sé infiel y no mires con quién o El tiempo de la felicidad. Ganadora de cuatro premios Goya y frecuente a las órdenes de Fernando Colomo, Pedro Almodóvar o Manuel Iborra, su marido durante 30 años, Forqué atravesaba una etapa convulsa. Ya había hablado sobre la depresión tras su divorcio. La autopsia, revelada por el diario El Mundo, confirma que el fallecimiento ocurrió por una lesión traumática en el cuello, por asfixia mecánica por ahorcadura. Y no se han encontrado ni signos de violencia o hematomas ni restos de ningún tipo de sustancia o pastillas. Al parecer, la actriz había avisado a su trabajadora de que iba a darse una ducha. La asistenta, viendo que tardaba más de la cuenta, se preocupó, llamó a la puerta, entró en el baño y se la encontró en el suelo, inconsciente. Llamó a los servicios de urgencia del SUMMA 112 y a la Policía Nacional, pero cuando llegaron no pudieron hacer nada.Centenares de seguidores, personalidades y colegas de oficio han estado desde entonces mostrando su pena y emitiendo frases de amor hacia la intérprete. Durante las primeras horas se llenaron las redes sociales de fotogramas y artículos en su honor. Después tuvo un funeral acompañada de los más cercanos. Y para finalizar el homenaje se le ha proporcionado un escenario con ramos de flores e interrumpido en varias ocasiones por aplausos como los que cosechó en esas mismas tablas con Doña Rosita la soltera, de Federico García Lorca. En su estatua, frente al teatro, se habían colocado unas líneas de este texto: "Me he acostumbrado a vivir muchos años fuera de mí, pensando cosas que estaban muy lejos, y ahora que estas cosas ya no existen sigo dando vueltas y más vueltas por un sitio frío, buscando una salida que no he de encontrar nunca".

