Encuentran la posible localización del misterioso templo de Hércules en Cádiz

españa

🎭 arte y cultura

andalucía

arqueología

historia

cádiz

templo

hércules

La ubicación del templo fenicio-púnico de Melquart-Hércules en Cádiz es uno de los mayores enigmas del mundo antiguo. El lugar en el que se alzaba el gigantesco santuario ha sido objeto de estudio de numerosos investigadores. La tradición señalaba al islote de Sancti Petri, aunque existen teorías que apuntan tierra adentro, a puntos como el Cerro de los Mártires (San Fernando). No obstante, un nuevo proyecto arqueológico devuelve su localización a las aguas en las que se cree que se perdió el que fuera uno de los grandes centros espirituales de Occidente.Los trabajos de teledetección realizados por Ricardo Belizón Aragón y Antonio Sáez Romero, investigadores del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla, han revelado una gran estructura que yace bajo el mar. Los restos tienen unas dimensiones de 300 metros de largo y 150 de ancho y se encuentran a una profundidad de entre tres y cinco metros. El punto exacto se hallaría entre Sancti Petri y Camposoto (San Fernando).En caso de confirmarse el hallazgo, se daría respuesta a una de las grandes preguntas de la Edad Antigua. Pero, se deberán de realizar prospecciones reales en la zona para poder validar la hipótesis de que se trata de restos del templo. No obstante, el lugar coincide con las descripciones que compartieron autores de la época como Posidonio, Filóstrato o Estrabón.Además de la estructura que se cree que es parte del templo, las labores arqueológicas en la desembocadura del caño de Sancti Petri han desvelado otros vestigios que podrían corresponderse con puertos y edificaciones. Esto significa que en dicha área pudo haber una ciudad romana del tamaño de Baelo Claudia. Un paisaje distinto al concebido anteriormente, donde la naturaleza era protagonista y no un entorno alterado por la mano del hombre.El hallazgo es fruto del trabajo conjunto de la Universidad de Sevilla y la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. Es más, el organismo autonómico ha destacado que conseguirán los fondos necesarios para continuar con la investigación que busca el templo. Un lugar mítico que recibió a personajes como Julio César o Aníbal antes de perderse en las aguas del tiempo. Tal vez ahora resurja de los abismos.

andalucía

cádiz

2021

🎭 arte y cultura, andalucía, arqueología, historia, cádiz, templo, hércules