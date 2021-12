https://mundo.sputniknews.com/20211215/el-gobierno-de-espana-se-enfrenta-a-la-sesion-de-control-en-el-congreso-1119333991.html

Casado a Sánchez: "¿Qué coño tiene que pasar en España para que asuma alguna responsabilidad?"

El líder de la oposición, Pablo Casado, ha iniciado la sesión de control con un tono agresivo y de crispación en su habitual cara a cara con el líder del... 15.12.2021, Sputnik Mundo

españa

partido popular de españa

pedro sánchez

congreso de los diputados de españa

pablo casado

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1117025716_0:0:2697:1517_1920x0_80_0_0_fdad8139b010e529377b6b92fa8db1ce.jpg

"¿Qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma una responsabilidad? Le ha espetado Casado a Sánchez al inicio del turno de preguntas y le ha emplazado a "obligar" a la Generalitat a cumplir la sentencia o a aplicar el artículo 155 de la Constitución. "Si no lo hace usted, le denunciaremos por desobediencia, le ha advertido Casado al referirse a lo que está ocurriendo con el niño de Canet, y ha advertido al presidente de que si está "haciendo la vista gorda por sus votos", estaría cometiendo un delito de prevaricación.Sánchez se ha ceñido a responder a la pregunta sobre el Debate del estado de la Nación que le formuló por escrito el jefe de la oposición, presumiendo de liderar un Gobierno que "rinde cuentas ante el Parlamento" y que lo respeta profundamente. Casado le ha dicho que acabará rindiendo cuentas ante la Justicia y una comisión de investigación por ocultar una pandemia mientras se infectaban miles de españoles. "Yo que usted me iría protegiendo", le ha dicho, acusándole de mentir a "todo el mundo" con el precio de la luz, la inflación y otros asuntos.El tono con el que el Partido Popular ha encarado el debate ha llevado a Sánchez a preguntarle en tono irónico a Pablo Casado "cuántos cafés" llevaba ya. "Yo le respeto frente a toda la crispación, los insultos, las insidias que todos los miércoles profiere usted en estas Cortes Generales", le ha dicho el presidente del Gobierno antes de responder a sus preguntas.También la líder de Cs, Inés Arrimadas, le ha pedido explicaciones por lo que está haciendo el Ejecutivo para garantizar los derechos y las libertades de los españoles. Sánchez ha manifestado su solidaridad con los hijos y los padres de la escuela de Canet y ha asegurado que su Gobierno no va a politizar nunca ni la lengua ni la educación.

