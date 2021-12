https://mundo.sputniknews.com/20211215/ecuador-lenin-moreno-instauro-un-neoliberalismo-agresivo-que-guillermo-lasso-esta-profundizando-1119373798.html

Ecuador: "Lenin Moreno instauró un neoliberalismo agresivo que Guillermo Lasso está profundizando"

Ecuador: "Lenin Moreno instauró un neoliberalismo agresivo que Guillermo Lasso está profundizando"

El Plan Nacional de Desarrollo —PND— del Gobierno del presidente Guillermo Lasso, “tiene como centro desmantelar el Estado"

2021-12-15T22:05+0000

2021-12-15T22:05+0000

2021-12-15T22:05+0000

telescopio

ecuador

reformas

finanzas

guillermo lasso

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1119373484_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_d4d27ccf94b2e363c58b00addd364075.jpg

Ecuador: "Lenin Moreno instauró un neoliberalismo agresivo que Guillermo Lasso está profundizando" El Plan Nacional de Desarrollo —PND— del Gobierno del presidente Guillermo Lasso, “tiene como centro desmantelar el Estado y convertir al patrimonio público acumulado en los años de Gobierno de Rafael Correa en un baratillo de ofertas para inversores privados”, expresó a Telescopio el sociólogo David Chávez, docente de la Universidad Central de Ecuador.

El Gobierno del presidente Guillermo Lasso, comenzó a aplicar en Ecuador los principales lineamientos de su Plan Nacional de Desarrollo —PND—, que presentó en septiembre ante el Congreso.Aunque la iniciativa hace hincapié en la posibilidad de ofrecer “libertad y oportunidades” para los ciudadanos, en el terreno de lo concreto, evidencia algunas limitaciones estructurales y la desregulación aparece como el principio clave en un proceso de desmontaje del Estado que preocupa a la oposición política y al movimiento social.El presidente definió que la organización y coordinación de las políticas públicas está a cargo de un gabinete estratégico y de siete gabinetes sectoriales, cada uno de ellos conducido por un funcionario designado por el mandatario.Entrevistado por Telescopio, David Chávez, sociólogo y docente de la Universidad Central de Ecuador, indicó que se trata de “un plan que recoge la propuesta de Gobierno de cuando Lasso era candidato y que, en líneas generales, contradice al plan que tuvo el expresidente Rafael Correa, es un plan de corte neoliberal más allá de lo que expresa su retórica”.El entrevistado afirmó: “El expresidente Lenin Moreno instauró el programa neoliberal más agresivo que hemos vivido en Ecuador y Lasso lo está profundizando y le está dando una continuidad inclusive más acelerada de lo que Moreno había podido avanzar”.“En el centro de este proyecto está la necesidad de desmantelar el Estado y convertir al patrimonio público acumulado en los años de Gobierno de Rafael Correa en un mercado o baratillo de ofertas para inversores privados”, expresó Chávez.En este marco opinó: “En lo que va de la administración Lasso, quienes se presentan como los grandes ganadores son las elites que no están ganando solamente en términos económicos sino en términos de concentración de poder político con un deterioro democrático grave y acelerado”.“Mi impresión es que hay un alto grado de desorientación política, de no saber cómo enfrentar esta nueva situación a lo que se suma que, tras el estallido de octubre de 2019 sobrevino una gran decepción con la movilización social porque no sirvió para frenar el programa neoliberal de Lenin Moreno, por lo que “no me atrevería a pensar que la conflictividad social lleve a grandes movilizaciones”, concluyó.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ecuador, reformas, finanzas, guillermo lasso, аудио