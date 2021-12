https://mundo.sputniknews.com/20211215/de-duelo-una-nueva-tragedia-desenmascara-la-dura-situacion-en-haiti-1119370988.html

De duelo: una nueva tragedia desenmascara la dura situación en Haití

De duelo: una nueva tragedia desenmascara la dura situación en Haití

Haití comienza los tres días de duelo nacional por la explosión de un camión cisterna que dejó 66 muertos y decenas de heridos.

2021-12-15T22:00+0000

2021-12-15T22:00+0000

2021-12-15T22:00+0000

en órbita

panamá

haití

ricardo martinelli

combustible

precios

camión cisterna

tragedia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1119374307_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_61b4577f7e97aa071e96db064cfa5efa.jpg

De duelo: una nueva tragedia desenmascara la dura situación en Haití Haití empieza los tres días de duelo nacional por la explosión de un camión cisterna que dejó 66 muertos y decenas de heridos. En otro orden, abordamos el escándalo en Panamá tras la difusión de un video donde aparece el ex presidente Ricardo Martinelli junto al esposo de una jueza que lo absolvió por escuchas ilegales.Estas y más noticias en 'En Órbita'.

La tragedia tuvo lugar el martes 14 en Cabo Haitiano —la segunda ciudad más importante del país, al norte— cuando un camión que transportaba gasolina volcó y derramó su contenido. Las personas intentaban recogerlo cuando se produjo la explosión.El profesor de Estudios Latinoamericanos y Caribeños Danny Shaw, especializado en Haití, dijo a Sputnik que el barrio donde sucedió la tragedia se caracteriza por el "desempleo, la necesidad y el hambre".El hecho tiene lugar en medio de una gran escasez de combustible por el aumento de hasta 115% en el precio y por el control en su distribución que ejercen las pandillas.Desde el Gobierno se anunció que se liberarán fondos para atender la emergencia y para cubrir los gastos de los funerales de las víctimas.Días atrás, hubo grandes protestas contra el alza de los precios de los combustibles y contra la corrupción y el Partido Haitiano Tèt Kale (PHTK) —de gobierno— que, según Shaw, “trabaja de cerca con la embajada norteamericana" y sigue en el poder, donde a pesar de haber realizado cambios, "no representa ninguna transformación" dentro del sistema.Además sostuvo que la población haitiana está cansada de ser una neocolonia y busca un mayor contacto con sus vecinos latinoamericanos.En Panamá, el ex presidente Ricardo Martinelli tildó de "campaña sucia" la difusión de un video donde aparece junto al esposo de una jueza que lo absolvió por escuchas ilegales. La difusión salió a la luz tan solo un día después de que los hijos del ex mandatario se declararán culpables por sobornos de la constructora Odebrecht.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

panamá

haití

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

panamá, haití, ricardo martinelli, combustible, precios, camión cisterna, tragedia, аудио