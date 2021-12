https://mundo.sputniknews.com/20211215/catar-2022-el-ultimo-mundial-de-messi-y-un-sueno-imposible-para-los-argentinos-1119331231.html

Catar 2022, el último mundial de Messi y un sueño imposible para los argentinos

Catar 2022, el último mundial de Messi y un sueño imposible para los argentinos

Desde el Mundial de Rusia 2018, la pobreza en Argentina creció de 27% a 44%: más de siete millones de personas pasaron a ser pobres.

El Mundial de Catar se disputará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre de 2022 y será el primero en realizarse en Oriente Medio y en un país árabe, ubicado en la península del Golfo Pérsico. Será el más costoso de la historia por las inversiones en los estadios necesarias para sobrellevar el clima desértico, pero también será el más caro para quienes consigan entradas debido a las particularidades del estilo de vida en el emirato islámico.Los mundiales de fútbol son eventos deportivos masivos y muy solicitados por personas de todo el planeta, por lo que son siempre costosos para quienes quieren acudir debido a los pasajes aéreos internacionales, altos valores de las entradas y encarecimiento por el aumento de la demanda en alojamiento, gastronomía y movilidad.Pero para las y los fanáticos del fútbol en Argentina, que esperan ver a su ídolo máximo, Lionel Messi, en lo que pudiera ser su último mundial, será inaccesible para muchos más que en otras épocas. En el periodo entre el Mundial de Rusia 2018 y la actualidad, la pobreza aumentó de 27% a 44% y siete millones de personas pasaron a ser pobres.La crisis económica comenzó a empeorar durante la segunda mitad del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y continuó durante los dos primeros años del mandato de Alberto Fernández en 2020 y 2021 por el impacto de la pandemia. La inflación se disparó al 50% anual en tres de los últimos cuatro años y los ingresos de la mayoría no acompañaron.Esto llevó a que se reduzca la clase media, estrato con algún márgen de capacidad de ahorro, que a su vez ve hoy limitada la posibilidad de viajar al exterior debido a las restricciones para la compra de dólares en el mercado de cambio oficial y al financiamiento de pasajes y gastos con tarjeta de crédito.El salario mínimo en Argentina es de 32.000 pesos y subirá a 33.000 pesos en febrero de 2021 —cercano a los 300 dólares, según el tipo de cambio oficial—. El sueldo promedio para trabajadores registrados es de 42.000 pesos mensuales (400 dólares).En Argentina, solo se puede comprar un máximo de 200 dólares mensuales en el mercado oficial, con los mismos impuestos que el dólar turista. Pero no pueden comprar los beneficiarios de planes sociales, quienes no tengan ingresos declarados ni cotitulares de cuentas.Tampoco quienes tengan préstamos hipotecarios UVA con cuotas congeladas o saldo refinanciado de tarjetas de crédito a 12 meses; monotributistas que hayan tramitado créditos a tasa cero; quienes hayan adquirido dólar Bolsa —que se obtiene al comprar bonos en pesos y luego cambiarlos por el mismo título en la divisa extranjera— en los 90 días anteriores; dueños de pymes que hayan recibido créditos al 24% ni quienes cuenten con planes de financiación en cuotas de créditos personales, prendarios e hipotecarios.Mundial VIP, precios de otro mundoNo existen vuelos directos entre el aeropuerto internacional de Ezeiza, en el área metropolitana de Buenos Aires, y el de Doha, capital de Catar, donde se ubican los ocho estadios que se usarán durante el Mundial, en un diámetro de 55 km de distancia.Desde Argentina, los pasajes aéreos y reservas para alojamiento y renta de servicios como transporte privado serán cotizadas con el dólar apodado turista, que incluye el Impuesto PAIS y la retención anticipada del Impuesto a las Ganancias, aplicados a las transacciones en moneda extranjera. Hoy ronda los 175 pesos, mientras el dólar oficial se ubica cercano a los 100 pesos y el paralelo o blue, a los 200 pesos, en constante y gradual aumento.Los pasajes para las fechas del Mundial no están a la venta todavía. Al consultar la oferta en línea, los viajes ida y vuelta en clase económica con una o dos escalas para fechas de alta demanda pueden superar los 2.500 dólares. Al dólar turista, alcanzarían los 500.000 pesos por persona, y deben hacerse en un solo pago. Para asientos en clase ejecutiva el precio es más del doble y para primera clase, se cuadruplica.Los valores para alojamiento son amplios. Al buscar hoy para una noche de enero de 2022 se encuentran escasos modestos hostales por más de 5.250 pesos (30 dólares) por persona, hoteles de tres estrellas a 17.500 pesos (100 dólares) por habitación y hasta suites en resorts de superlujo por encima de los 480.000 pesos (2.750 dólares). Sin embargo, no se puede saber a cuánto escalarán los precios para las fechas del Mundial.La FIFA todavía no puso en venta las entradas para el público masivo, pero si se mantienen los precios del Mundial de Rusia 2018 se pueden esperar que estén entre los 100 y 120 dólares para la fase de grupos y entre los 450 y 1.200 dólares para la final. Al dólar turista, desde Argentina se pagaría en el rango entre los 17.500 y 210.000 pesos o más por ticket.Sí están a la venta desde principios de año paquetes de entradas VIP, que pareciera ser el concepto de este exclusivo mundial, que van desde los 1.000 dólares para un partido de fase de grupos, con acceso a servicios premium en el estadio, hasta los 800.000 dólares por seis encuentros de primera fase y uno de octavos, que incluyen beneficios preferenciales, como el acceso a una suite privada para los paquetes más caros.Las normas estrictas de CatarEl costo de vida en Doha es alto, por ser Catar el país con mayor renta per cápita del mundo y ser el cuarto más rico del planeta, producto de contar con la tercera reserva de gas natural del globo. Según páginas turísticas especializadas, el promedio de gastos por día en comidas y viáticos es de 80-90 dólares, por encima de Europa, donde es de 50-60 dólares.La oferta de servicios para extranjeros está hoy más que nada destinada a empresarios y personas con alto poder económico, lo que limita las expectativas de muchos argentinos. Un aspecto positivo es que todos los estadios están cerca, por lo que se podrá ahorrar viajando en transporte público o en servicios de autos privados.Esto facilitará a quienes decidan ir la posibilidad de ir a más partidos sin tener que transportarse largas distancias en avión, como suele ocurrir en los mundiales, por lo que será una experiencia más parecida a unos Juegos Olímpicos, organizados en una ciudad en lugar de un país.Otro asunto importante son las estrictas normas de conducta y vestimenta del país islámico. Los extranjeros tienen permitido consumir bebidas alcohólicas, pero solo en espacios determinados, nunca en la vía pública, donde está prohibido por ley circular ebrio. También están penadas las demostraciones públicas de afecto y las agresiones verbales y físicas.Tampoco están permitidas las prendas de verano que muestren hombros, pantorrillas y abdomen, aunque no será extraño que haya mayor flexibilidad al respecto ante la llegada de público masivo. Como en cualquier lugar del mundo, están prohibidas las drogas no farmacológicas, pero las penas por tenencia, como en todos los estados musulmanes, son mucho más elevadas."El consumo de alcohol es un tema no menor, yo leo en los foros que a la gente le preocupa, porque solo está permitido en hoteles y restaurantes por un tema religioso. En general la fiesta del Mundial está en las calles, pero seguramente se resuelva con la permisión en los FIFA Fan Fest, donde hay pantallas gigantes para el público que no entra a los estadios, pero con un costo extra", comentó Landa, fanático de Messi.

