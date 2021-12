https://mundo.sputniknews.com/20211215/amlo-promete-movilizar-a-mexicanos-en-eeuu-si-no-pasa-reforma-migratoria-de-biden--1119372560.html

AMLO promete movilizar a mexicanos en EEUU si no pasa reforma migratoria de Biden

Si los legisladores del Partido Demócrata y el Partido Republicano en Estados Unidos no contribuyen a la regularización de migrantes mexicanos en ese país, los... 15.12.2021, Sputnik Mundo

El mandatario hizo referencia a la iniciativa del presidente estadounidense, Joe Biden, para regularizar la situación de 11 millones de migrantes en ese país, la mayoría proveniente de México."Si un partido de los dos que hay en Estados Unidos vota en contra de la regularización de nuestros paisanos vamos a manifestarnos para que nuestros paisanos no apoyen a ese partido porque no se puede apoyar a los que están en contra de los mexicanos y en contra de México", declaró."Si los dos partidos apoyan esta iniciativa pues que los ciudadanos apoyen a los dos; si ninguno de los partidos apoya pues hay que decirle también a los paisanos: ‘¿De qué sirve si no nos están tomando en cuenta, si no nos respetan?’", agregó el mandatario en su conferencia matutina de este miércoles 15 de diciembre.López Obrador dijo que su administración estará pendiente del proceso de aprobación de la iniciativa de ley.Además, llamó a los mexicanos en Estados Unidos a participar en la política de ese país y aseguró que los cuatro millones de cubanos que viven en ese país inciden en la toma de decisiones, cuando son menos que los migrantes mexicanos."Los cuatro millones de hermanos cubanos tienen diputados, tienen senadores, gobernadores, tienen muchísima influencia, los toman en cuenta para todo, al grado de que por eso mantienen bloqueada a Cuba, por eso mismo, que es una injusticia ese bloqueo, que es inhumano, es una flagrante violación de derechos humanos", consideró."Pero es por la fuerza política que ejercen los cuatro millones y sus dirigentes de personas de origen cubano que viven y trabajan en Estados Unidos, en el caso de nosotros resulta que ahora menos, porque hay más respeto y se tiene que agradecer, pero antes (había) maltrato al mexicano y hacían lo que querían", añadió.

