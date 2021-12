https://mundo.sputniknews.com/20211214/zelenski-las-amenazas-de-eeuu-de-nuevas-sanciones-contra-rusia-no-funcionan-1119290908.html

Zelenski: las amenazas de EEUU de nuevas sanciones contra Rusia no funcionan

KIEV (Sputnik) — El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró que las amenazas de las "sanciones económicas muy duras", anunciadas por el líder de... 14.12.2021, Sputnik Mundo

"Después de las negociaciones entre los líderes de EEUU y Rusia, no hubo ninguna reducción del contingente militar desplegado cerca de nuestras fronteras. Además, apareció otro espacio para una escalada, el mar de Azov, donde el 70% del área acuática se encuentra bloqueado por Rusia. Cuando eso comience a cambiar, se podría decir que esos argumentos parecen convincentes", dijo el mandatario ucraniano en una entrevista con el diario italiano La Repubblica, publicada en el sitio web del jefe de Estado.Zelenski expresó además su asombro ante la exigencia de Moscú de que se presenten garantías de no ingreso de Ucrania en la OTAN."Nuestro Estado entregó su parte del arsenal nuclear soviético, el tercero más poderoso del mundo, y en respuesta recibió, incluso de Rusia, las garantías de que se respetarían nuestras fronteras y nuestra seguridad. Todo eso fue tirado a la basura. Por lo tanto, es sorprendente escuchar de la parte rusa solicitudes de garantías, cuando ya tantas promesas fueron infringidas por Rusia", recalcó el líder ucraniano.El 7 de diciembre Biden y Putin mantuvieron una reunión virtual de dos horas, en la que debatieron varios temas, centrándose en la situación en la frontera ruso-ucraniana.Durante la cita el jefe de Estado ruso informó a su homólogo estadounidense del incumplimiento por parte de Ucrania de los acuerdos de Minsk y el sabotaje de esos convenios, y también denunció que es la OTAN la que emprende intentos peligrosos de abarcar el territorio ucraniano y desplegar sus fuerzas junto a las fronteras rusas.La Casa Blanca reveló por su parte que el mandatario de EEUU durante el diálogo expresó su preocupación por la situación en torno a Ucrania y pidió lograr un acuerdo diplomático, y además amenazó que en caso contrario se tomarían medidas decisivas contra Moscú, incluidas las económicas.La tensión entre Kiev y Moscú aumentó en los últimos días, luego de que Rusia advirtiera un gran aumento de la presencia militar de la OTAN en la región del mar Negro, que incluye buques de guerra con misiles a bordo, aviones estratégicos de Estados Unidos y ejercicios a gran escala, algunos de ellos no programados.A su vez, Kiev y varios países occidentales han mostrado su preocupación por el presunto incremento de "acciones agresivas" por parte de Rusia cerca de la frontera ucraniana.Rusia rechazó en más de una ocasión las acusaciones por parte de Occidente de planear una agresión contra Ucrania, alegando que no amenaza a nadie, y señaló que las declaraciones sobre la presunta agresión rusa se utilizan como pretexto para emplazar más equipo militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas. Veto de Alemania a envíos de armas a UcraniaAdemás, Zelenski se mostró indignado por el veto impuesto por Alemania a los suministros de armas al país eslavo a través de la OTAN.El mandatario señaló en una entrevista con el diario italiano la Repubblica que Alemania "impidió" los suministros de la OTAN de rifles antidrones y sistemas de localización de francotiradores, que son "instrumentos únicamente defensivos"."¿Acaso no tenemos derecho a ellos en el octavo año de la guerra? Es evidente que lo tenemos. Cualquier Estado que se protege contra la agresión debe tener el derecho a adquirir tales herramientas de defensa. Pero en algunas capitales el miedo predomina", afirmó.Según Zelenski, Rusia concentra sus tropas cerca de las fronteras de Ucrania para chantajear a los países de Occidente.El 12 de diciembre el ministro ucraniano de Defensa, Alexéi Réznikov, en entrevista a Financial Times acusó al Gobierno de la excanciller de Alemania Angela Merkel de vetar en noviembre la adquisición por Kiev de armas letales mediante los programas de apoyo de la OTAN.La postura del nuevo Gobierno de Olaf Scholz al respecto aún no está clara.Réznikov afirmó que Kiev podría comprar ese tipo de armamento en el marco de los acuerdos bilaterales con sus aliados, como EEUU, el Reino Unido, Lituania y Francia.Desde finales de octubre pasado en Occidente acusan a Rusia de concentrar sus fuerzas cerca de la frontera con Ucrania y preparar una ofensiva contra ese país vecino. Algunos medios estadounidenses, citando a los servicios de inteligencia, afirmaron que Rusia podría invadir Ucrania a comienzos de 2022.Rusia ha declarado repetidamente que no amenaza ni tiene la intención de atacar a nadie.A la vez denunció que el incremento de la presencia militar de la OTAN en la región del mar Negro, que incluye buques de guerra con misiles de a bordo, aviones estratégicos de EEUU y ejercicios a gran escala, algunos de ellos no programados.Moscú subrayó que no pasará por alto acciones que sean potencialmente peligrosas para sus intereses.

