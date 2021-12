https://mundo.sputniknews.com/20211214/ya-ven-lo-comunista-que-somos-dice-amlo-sobre-la-gratuidad-de-la-salud-en-mexico-1119304151.html

"Ya ven lo comunista que somos": dice AMLO sobre la gratuidad de la salud en México

"Ya ven lo comunista que somos": dice AMLO sobre la gratuidad de la salud en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó de comunista su administración por buscar que toda la población cuente con el acceso gratuito a... 14.12.2021, Sputnik Mundo

"Queremos hacer realidad el derecho del pueblo a la salud, que deje de estar como letra muerta en el artículo cuarto de la constitución, de que el pueblo tiene el derecho a la salud, pero no se cumple y lo que queremos es que todos los mexicanos tengan garantizado el derecho a la salud", apuntó."Atención médica, medicamentos, no sólo el cuadro básico, todos los medicamentos, estudios, intervenciones, y todo gratuito. Ya ven lo comunista que somos, sólo les aclaro que hay muchos países en el mundo donde esto está establecido desde hace años, es parte del estado de bienestar en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, en muchos países", agregó el presidente en su conferencia matutina de este martes 14 de diciembre.Los políticos neoliberales copiaron las malas políticas del exterior y no los aspectos positivos, consideró López Obrador y reconoció obstáculos en el abasto de medicamentos en el país con el apoyo de las fuerzas armadas para su distribución.Además, el mandatario recordó que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) trabaja en la investigación para contar con una vacuna desarrollada en México, la llamada vacuna "Patria"."Que la población sepa que se ha incrementado como nunca, aunque no les guste a nuestros adversarios, como nunca la inversión en salud, que no es gasto, y lo podemos probar: el incremento de presupuesto de salud este año fue de alrededor de 50.000 millones de pesos y el año próximo es otro tanto", declaró.El presidente aseveró que el régimen anterior dejó un déficit de médicos y especialistas en el país por su concepción irracional, absurda, del acceso a la educación."Deberíamos de tener tres médicos por cada 1.000 habitantes y tenemos 1,2 por cada 3.000 habitantes, sólo por eso deberían de ser cuestionados por todos (los políticos del pasado), por toda esa forma irresponsable de actuar", estimó."Y con todo lo que hicieron, con todo ese agravio al pueblo, todavía quieren regresar y que se vuelva a lo mismo, entonces se están formando médicos buscando que no se rechace a los jóvenes que quieren estudiar", contrapuso.

