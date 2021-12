https://mundo.sputniknews.com/20211214/perjudican-a-los-de-siempre-los-pequenos-pesqueros-andaluces-recelan-del-acuerdo-de-pesca-1119300963.html

"Perjudican a los de siempre": los pequeños pesqueros andaluces recelan del acuerdo de pesca

En los muelles de Cádiz, Almería o Murcia muchos pescadores se preguntan por qué son tan difíciles los acuerdos pesqueros si al final el resultado es que siempre pierden los mismos, ¿tanto hay que debatir? En la mañana del 14 de diciembre Bruselas anunciaba un acuerdo pesquero, tras 40 horas de ardua negociación.La Unión Europea ya tiene un acuerdo sobre el reparto de las cuotas pesqueras en el Atlántico y los días de trabajo en el Mediterráneo para 2022 y, de nuevo, el acuerdo no es satisfactorio para los pescadores del sur de España y el Mediterráneo.Recién aterrizado de Bruselas en España, el representante de los Pescadores comparte con Sputnik su decepción. Cuestionado sobre si habrá medidas en el sector, afirma que “aún es pronto para anunciar paros, tenemos que coordinarnos con los puertos del Mediterráneo y el Ministerio y actuar conjuntamente”.El acuerdo de Bruselas viene con una de cal y otra de arena. España ha logrado reducir la sangría de recortes que se preveía y el mejor ejemplo es la merluza que se pesca en aguas ibéricas. La buena noticia es que sobre este pescado –el de mayor valor comercial– se cernía un recorte del 18,5%. Tras las negociaciones, el ministro español de Agricultura y Pesca, Luis Planas, anuncia que el recorte se quedará solo en un 8%. Igual sucede con las cuotas del lenguado, que pasa de un recorte previsto del 20% a solo el 5% y del 26,5% al 11,6% en el caso del jurel.Además, se añadió el compromiso de revisar el modelo de evaluación de esa reserva, lo que el ministro español califica de "magnífico resultado". El acuerdo sobre el reparto de los Totales Admisibles de Capturas y cuotas para el Atlántico fue aprobado por unanimidad, dijo Planas. Pero a España le toca tragar sapos con el reparto en el Mediterráneo."El beneficio es para las grandes compañías de pesca""La merluza es una buena noticia para las grandes entidades pesqueras, las grandes compañías con infraestructura para centrarse en la merluza, por ejemplo; pero no para los pequeños y medianos pescadores que faenamos en el Mediterráneo", explican a Sputnik desde la Federación de Cofradías de Pescadores de Almería–Motril."Nosotros funcionamos no por la especie que pescamos sino por lo que encontramos en los días que faenamos, y esos días han bajado. No hay nada que celebrar para nosotros", lamentan desde las oficinas de Motril, en Andalucía oriental.El Plan Plurianual para el Mediterráneo fue rechazado por España, pero ha salido adelante por mayoría cualificada del Consejo. “Apoyar esta propuesta —la del Mediterráneo— significaría defraudar a nuestros pescadores y dejar a la deriva el futuro y sustento económico de las zonas costeras", afirma el ministro tras la frustrante negociación."Este es un plan nefasto, no tiene sentido, Bruselas nos lleva hacia un modelo con pescado pero sin pescadores", nos explica Gallart, presidente de la Confederación Española de Pesca (Cepesca). La parte más dura la vuelve a pagar el Mediterráneo, "haciendo los cálculos reales, hemos perdido un 29% de actividad con estas normas. Hay barcos que tienen el umbral de rentabilidad en 180-190 días de faena al año, y este 2022 podrán trabajar solo 120–130 días".Sin embargo, finalmente se ejecutarán los planes del Consejo Europeo que preveía una reducción de las jornadas de pesca del 6% para el arrastre y el palangre en el Mediterráneo, donde, según datos del Ministerio, faenan unos 900 buques españolesUn sector sin salida y perseguidoLa flota de arrastre andaluza se siente perseguida. Con el nuevo recorte impuesto desde Bruselas han visto como en los últimos tres años reducen casi en un cuarto su actividad. La decepción era evidente para la consejera de pesca de Andalucía, Carmen Crespo, preocupada por el "futuro de la flota de arrastre del Mediterráneo".Desde la Junta de Andalucía han lamentado la "insensibilidad" e "indolencia" de Bruselas respecto a la sostenibilidad laboral, más allá de la sostenibilidad ambiental. La consejera andaluza buscará "fórmulas alternativas que ayuden a mitigar la situación generada por los recortes" y la alarmante situación, sobre todo, para la flota de arrastre.Gallar reflexiona sobre la política europea y el peligroso "politiqueo" que hay en Bruselas. "Que la primera nación pesquera del continente vote en contra de este plan debería hacer reflexionar al comisario, pero solo tiene en mente la sostenibilidad medioambiental, están acabando con la sostenibilidad económica y social".Hay que tener en cuenta que estamos hablando de reducción tras reducción, llueve sobre mojado para cierto sector de la pesca que no encuentra alivio en las decisiones que Bruselas viene imponiendo en los últimos años. De hecho, antes de estas negociaciones Gallart ya protagonizó un airado ataque al comisario Virginijus Sinkevicius. En una carta remitida al Comisario Europeo de Pesca, los pescadores andaluces lamentaban la "incesante campaña de descrédito" que venían sufriendo.Sinkevicius no es una persona grata en los puertos pesqueros andaluces, "hemos tenido la fatalidad de que una persona que odia a una parte de la flota extremadamente necesaria como es la flota de arrastre, haya sido elegida como dirigente responsable de la pesca en ámbito europeo", rezaba el documento, que denunciaba que el comisario se dedica a "hacer desaparecer a una flota legal, bien establecida, y que vertebra a todos los puertos del Mediterráneo".Los pescadores alertan de que estas nuevas medidas impuestas pueden hacer desaparecer el 25% de la actual flota pesquera. En regiones como Cádiz, con un 23,16% de desempleo provincial, esto es otra puntilla que se añade a los cierres del sector industrial aeronáutico.

