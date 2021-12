https://mundo.sputniknews.com/20211214/otra-minera-en-sur-de-peru-suspende-operaciones-por-protestas-sociales-1119309841.html

Otra minera en sur de Perú suspende operaciones por protestas sociales

LIMA (Sputnik) — La compañía minera trasnacional Nexa, que explota el yacimiento de Cerro Lindo, ubicado en el departamento peruano de Ica (sur), anunció la... 14.12.2021, Sputnik Mundo

El caso de Cerro Lindo se suma al del yacimiento cuprífero Las Bambas, ubicado en el departamento de Apurímac (sur), cuya empresa explotadora, la minera china MMG, anunció para el 15 de diciembre el cierre de sus operaciones por los conflictos con comunidades aledañas.Según indica Nexa, el bloqueo ilegal de vías que conectan el yacimiento con los puertos de la costa peruana "ha afectado la sostenibilidad ambiental y operativa de la unidad [minera], lo que ha generado una reducción progresiva del ritmo de producción hasta llegar a su total paralización".Asimismo, señala que esta situación afecta a cerca de 2.000 personas que trabajan en el yacimiento, quienes debido a las acciones violentas de los manifestantes no pueden retornar a sus hogares luego de cumplida su jornada laboral y tienen que permanecer allí para salvaguardar su integridad física.Aunque no se mencionan los motivos de las protestas, en Perú las comunidades aledañas a los yacimientos suelen protestar en exigencia de beneficios económicos y sociales derivados de las actividades de explotación.Por otro lado, Nexa apunta que las personas que protestan no pertenecen a la comunidad de Chavín, comunidad autorizada a establecer reclamos por estar dentro de la zona minera de influencia, por lo que considera que esto agrava el carácter ilegal de las medidas de fuerza.Cerro Lindo es una mina de plata, zinc y plomo que produce una media de 18.000 toneladas de minerales al día.

