México apelaría a un panel del T-MEC si EEUU aprueba subsidios para autos eléctricos

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — México analiza apelar a un panel de solución de controversias en el marco del T-MEC, si avanza en el Congreso de EEUU una...

"Es un subsidio que se contrapone al tratado comercial [T-MEC] y nosotros no estamos de acuerdo. Se va a afectar a la industria automotriz de México y se están haciendo ya trámites para que no se aplique este subsidio; y no se descarta la posibilidad de presentar un recurso como establece el Tratado para que se atienda esta demanda en un panel internacional, lo mismo está haciendo Canadá", dijo el jefe de Estado en conferencia de prensa.El Gobierno de EEUU presentó una propuesta al Congreso para ofrecer en 2022 créditos fiscales hasta 12.500 dólares por familia, para incluir la compra de un auto eléctrico producido por trabajadores sindicalizados estadounidenses.El tema ya está a cargo de la secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, "es una preocupación de la industria automotriz de México", agregó el mandatario mexicano.Altos funcionarios de Canadá y México han calificado la propuesta de "proteccionista" a favor de la industria estadounidense y han mencionado la posibilidad de imponer aranceles si el proyecto es aprobado en el Capitolio (parlamento estadounidense).Agregó que el proyecto estadounidense para incentivar el uso de tecnologías que no utilicen combustibles fósiles "es un tema que preocupa a empresarios de la industria automotriz de México".Sin embargo, aclaró que el asunto no se abordó en la reciente Cumbre de Norteamérica, que se realizó en Washington el 18 de noviembre pasado.Canadá considera aplicar represalias como aranceles para productos lácteos y propiedad intelectual estadounidense, entre otras respuestas.El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció que podría aplicar incentivos fiscales propios alineados con la propuesta del presidente de EEUU, Joe Biden, si los autos eléctricos ensamblados en la industria canadiense se incorporan al plan estadounidense de créditos.México se convirtió en el primer socio comercial de EEUU en la primera mitad de 2021, con un intercambio semestral de casi 320.000 millones de dólares, en el que la industria automotriz ocupa la cuarta parte de las exportaciones totales mexicanas.

