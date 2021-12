https://mundo.sputniknews.com/20211214/mercado-automotriz-en-espana-la-que-mas-vende-sigue-siendo-seat-kia-asombra-y-el-sandero-triunfa-1119290421.html

Mercado automotriz en España: la que más vende sigue siendo SEAT, KIA asombra y el Sandero triunfa

Diez marcas copan las listas de ventas en España luego de analizar los datos por provincias. Son SEAT, Peugeot, Volkswagen, Toyota, KIA, Hyundai, Renault, Dacia, Fiat y Ford, según se desprende de los informes sobre matriculaciones de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) y Faconauto, las patronales de los fabricantes de vehículos y de los concesionarios oficiales.Aunque los vehículos SEAT son los que más se comercializan a nivel nacional (un 8,63% del mercado), en realidad sólo se venden más en seis provincias: Madrid, Barcelona, Teruel, Ciudad Real, Granada y Málaga. Otro dato interesante es que la presencia de una factoría automovilística puede en unos casos influir en la opción de los compradores y en otros no. SEAT cuenta con una fábrica en Martorell (Barcelona), Ford en Almusafes (Valencia) y Renault en Valladolid y Palencia, donde cada una de ellas impone su hegemonía.Pero no sucede otro tanto en Sevilla, donde Peugeot es la marca más solicitada pese a situarse allí otra fábrica de Renault. La planta de Opel en Zaragoza tampoco garantiza a la marca alemana las preferencias de los usuarios, pues Fiat le arrebata allí tal honor. Y Citröen tampoco puede con KIA en Pontevedra. La marca surcoreana se desenvuelve excelentemente a lo largo del país; sus utilitarios y todoterrenos copan las ventas en 12 provincias.El Arona y el Sandero triunfanA fecha de 30 de noviembre los modelos más comercializados en España son el SEAT Arona, el Hyundai Tucson y el Dacia Sandero. El caso de este último es peculiar: lidera las ventas en 23 provincias, Barcelona y Valencia entre ellas, y ha sido el modelo más vendido durante el mes de noviembre.El éxito del Sandero también apunta un detalle de tipo socioeconómico. De precio asequible, es el que se vende más en la provincia de menor producto interior bruto (PIB) per cápita del país, Cádiz. El resultado es que este territorio se sitúa solo por detrás de Madrid y Guipúzcoa en cuanto a la antigüedad de sus turismos: tiene los terceros más nuevos del país.En general, los líderes del mercado automovilístico siguen inamovibles en sus puestos desde 2019. Un cuarto de los utilitarios y todoterrenos comprados hasta el 30 de noviembre en España son de SEAT, Peugeot o Volkswagen. El cambio se ha producido en la cuarta posición, donde la japonesa Toyota releva ahora a Renault, que desciende hasta el séptimo puesto. También es reseñable que dos marcas de alta gama, las alemanas BMW y Audi, integran por primera vez el top 10 a nivel nacional: SEAT (con una cuota de mercado del 8,63%), Peugeot (7,79%), Volkswagen (7,54%), Toyota (7,32%), KIA (6,69%), Hyundai (6,56%), Renault (5,85%), Citröen (5,47%), BMW (4,16%) y Audi (4,1%).

